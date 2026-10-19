Bruno Pivetti elogia postura do Náutico contra o Goiás e valoriza ponto conquistado

O treinador alvirrubro projetou a importância do empate fora de casa para a sequência da Série B

Equipe do Náutico em partida contra o Goiás na Série B (Divulgação / CNC)

Ainda na disputa pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico empatou por 0 a 0 com o Goiás nesta segunda-feira (19) e chegou aos 43 pontos, mantendo vantagem de seis em relação à zona de rebaixamento.

Após a partida, o técnico Bruno Pivetti valorizou o ponto conquistado na Serrinha, projetando sua importância para a sequência do Timbu na competição. O comandante alvirrubro também elogiou a postura do time para competir contra um adversário forte.

“Eu fiquei muito satisfeito com o rendimento da equipe. Acredito que a gente conseguiu ganhar a maior parte dos duelos, sejam eles defensivos ou ofensivos. Ofensivamente, criamos grandes oportunidades de gol. A gente sabia que iria enfrentar uma equipe de muita qualidade e, mesmo assim, a gente conseguiu criar algumas boas oportunidades e poderíamos ter saído daqui com a vitória”, avaliou Pivetti.

“Saímos daqui com um ponto, a gente sabe das dificuldades de enfrentar o Goiás na Serrinha. E aí a gente ganha mais força para o próximo duelo, para poder conquistar o nosso primeiro objetivo (permanência) e depois ter mais tranquilidade na tabela de classificação. Na minha opinião, esse ponto merece ser valorizado, porque vai ser muito importante para a conquista do nosso primeiro objetivo na competição”, concluiu.

O Náutico volta a campo pela 35ª rodada da Série B na próxima segunda-feira (26), quando visita o Juventude em Caxias do Sul. A equipe alvirrubra terminou a rodada na 15ª posição e enfrentará o 3º colocado.



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