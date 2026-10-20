Náutico compete, perde chances e fica no empate fora de casa contra o Goiás na Série B

Com o ponto conquistado nesta segunda-feira (19), o Timbu manteve a diferença de seis pontos para a zona de rebaixamento

Partida entre Goiás x Náutico na Série B (Divulgação / CNC)

O Náutico fez um bom jogo, desperdiçou chances de gol e ficou no empate por 0 a 0 com o Goiás nesta segunda-feira (19), no estádio da Serrinha. O ponto conquistado, em partida válida pela 34ª rodada da Série B, permitiu ao Timbu manter uma vantagem de seis pontos para a zona de rebaixamento.

A equipe alvirrubra chegou aos 43 pontos com o empate e terminou a rodada na 15ª posição. O Náutico volta a campo na próxima segunda-feira (26), novamente fora de casa, contra o Juventude.

O Goiás, por sua vez, permaneceu na 9ª posição com o resultado, chegando aos 49 pontos. A equipe esmeraldina tem como próximo compromisso o duelo contra o Ceará, fora de casa, no dia 27 de outubro.

O jogo

Com uma escalação diferente dos últimos jogos, o Náutico iniciou a partida com uma postura mais reativa na Serrinhq. A primeira finalização alvirrubra saiu aos oito minutos, quando Derek chutou sem perigo para a meta esmeraldina.

O Goiás assustou aos 19 minutos, com chute para fora de longa distância de Filipe Machado. A partida seguiu em um ritmo lento, sem grande volume de jogo das duas equipes.

Na marca dos 28, o Esmeraldino aumentou a sua intensidade na parte ofensiva e se aproximou de abrir o placar. Após troca de passes, Lucas Lima levantou na segunda trave e achou Felipe Clemente, que cabeceou para a defesa de Guruceaga. Na sequência, Lourenço arriscou com perigo no canto direito.

O Náutico respondeu aos 34 minutos, quando Vinícius fez tabela por dentro e finalizou para a defesa de Tadeu. Na jogada seguinte, foi a vez de Igor Fernandes levar perigo com cabeçada para fora.

A reta final da primeira etapa foi marcada por um maior domínio do Goiás com a posse de bola, mas esbarrando no bom jogo defensivo do Náutico. O Timbu levou perigo novamente nos acréscimos, desperdiçando oportunidade com Paulo Sérgio após escanteio na área.

Segundo tempo

O Náutico voltou do intervalo mantendo a sua competitividade e criou boa oportunidade aos seis minutos, com Vinícius novamente finalizando e parando na boa defesa do goleiro adversário. Tentando melhorar o sistema ofensivo, o técnico Bruno Pivetti acionou os atacantes Júnior Todinho e Kauã Maranhão nas primeiras alterações da segunda etapa.

O Timbu aumentou a sua presença no campo de ataque e chegou próximo de sair na frente em duas ocasiões. Após cobrança de escanteio de Reginaldo, Betão cabeceou caprichosamente no travessão na marca dos 16 minutos. Pouco depois, Vinícius teve nova oportunidade de finalizar e chutou rente à trave esmeraldina.

O Náutico seguiu melhor em campo e empilhou chances perdidas, chegando novamente com Vinícius aos 25 minutos. Após não traduzir o volume de jogo em gols, os alvirrubros diminuíram o ritmo na reta final.

O Goiás voltou a ter chance apenas com 40 minutos, quando Kadu Sousa cabeceou sem direção de dentro da área. O Esmeraldino pressionou forte na reta final e esbarrou na falta de pontaria e defesas importantes de Guruceaga.

Ficha do jogo

Goiás: 0

Tadeu; Djalma, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes e Nicolas (Rodrigo Soares); Filipe Machado, Lucas Rodrigues (Jean Carlos), Lourenço (Kadu Sousa) e Lucas Lima (Wellington Rato); Cadu (Gegê) e Felipe Clemente. Técnico: Mozart Santos.

Náutico: 0

Guruceaga; Reginaldo, Betão, Igor Fernandes e Ryan;, Wenderson (Auremir) e Luiz Felipe (Samuel); Vinícius, Borasi (Victor Andrade), Derek (Júnior Todinho) e Paulo Sérgio (Kauã Maranhão). Técnico: Bruno Pivetti.

Cartões amarelos: Filipe Machado, Felipe Clemente (Goiás)

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia-GO)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto (RS)

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