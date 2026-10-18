Raio-X: Veja como chega o Goiás, próximo adversário do Náutico na Série B

O Esmeraldino ocupa a 9ª posição e ainda sonha com uma classificação aos playoffs de acesso

Jogadores do Goiás em comemoração de gol (Rosiron Rodrigues / GEC)

Necessitando de uma reabilitação para espantar o fantasma do rebaixamento, o Náutico visita o Goiás nesta segunda-feira (19), às 19h30, na Serrinha. O Esmeraldino chega para o confronto, válido pela 34ª rodada da Série B, na 9ª posição e ainda sonhando com uma classificação aos playoffs de acesso.

O time do técnico Mozart Santos vem de duas vitórias seguidas na Segundona, contra Athletic-MG e Operário-PR. A sequência positiva fez os goianos recuperarem o fôlego para ainda brigarem pelo G6 nas cinco rodadas finais.

Com 15 pontos ainda em disputa, o Goiás mira um alto aproveitamento nos jogos restantes para ter chances reais de terminar entre os seis mais bem colocados. Atualmente com 48 pontos, o time planeja chegar a pelo menos 60, pontuação que, segundo o departamento de matemática da UFMG, garante 66% de probabilidade de terminar no G6.

Além das questões em campo, o Goiás também enfrenta problemas fora das quatro linhas. O clube é mais um a enfrentar atrasos salariais durante a Série B, devido a dificuldades financeiras.

Em entrevista coletiva antes de encarar o Timbu, o treinador Mozart Santos falou sobre os salários atrasados e destacou a dedicação dos jogadores e funcionários para amenizar a situação.

“Todos os dias os jogadores e funcionários estão se dedicando, então é uma forma de premiar esse esforço. Eu acredito que salário é obrigação do patrão, mas essas dificuldades pelas quais passamos nos fortaleceram, pois nos fechamos e continuamos trabalhando. Por mais que as probabilidades sejam baixas, elas existem e são reais. Vamos sonhar com nossos objetivos, e essa questão salarial vai ser um combustível”, pontuou o técnico.

Artilheiro fora

O Goiás terá que lidar com um desfalque de peso no duelo contra o Náutico. Artilheiro do time na Série B do Campeonato Brasileiro, com nove gols marcados, o atacante Kadu Sousa ainda se recupera de uma lesão muscular e não estará à disposição do Esmeraldino.



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