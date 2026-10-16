Náutico tem retrospecto desfavorável como visitante contra o Goiás, mas vem de vitória recente; confira

O Timbu e o Esmeraldino se encontram nesta segunda-feira (19), na Serrinha, pela 34ª rodada da Série B

Partida entre Goiás x Náutico na Série B de 2021 (Rosiron Rodrigues / Goiás)

Em busca de pontuar após se reaproximar da zona de rebaixamento, o Náutico visita o Goiás nesta segunda-feira (19), às 19h30, na Serrinha, em partida válida pela 34ª rodada da Série B. O Timbu chega para o duelo com retrospecto desfavorável como visitante contra o Esmeraldino, apesar da vitória recente.

O último encontro entre os times com mando do clube goiano terminou com vitória alvirrubra. O jogo em questão ocorreu pela Série B de 2021, na 10ª rodada, quando o Náutico venceu por 1 a 0. Coincidentemente, o gol solitário da partida foi marcado por Jean Carlos, que atualmente está no elenco, mas cumprirá suspensão no reencontro.

Além desse jogo, Goiás e Náutico se enfrentaram em outras 17 ocasiões com mando esmeraldino. O Timbu foi derrotado 12 vezes, empatou três e venceu em outras duas oportunidades.

No histórico geral dos confrontos, os goianos também levam vantagem. Ao todo, foram disputados 31 jogos entre as equipes, com 16 vitórias do Goiás, incluindo a do 1º turno desse ano, seis empates e nove vitórias do Náutico.

Situação atual

O Náutico visita o Goiás pressionado após ver sua vantagem cair para apenas seis pontos em relação ao Z4. O time atualmente é o 14º colocado, com 42 pontos. Do outro lado, o Esmeraldino ocupa a 9ª posição, com 48 pontos, e ainda almeja uma vaga no G6 da competição.



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