Muriel não treina e vira preocupação para o Náutico contra o Goiás

Muriel, goleiro do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Já sem poder contar com o meia Jean Carlos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Náutico pode sofrer com mais um desfalque de peso na partida contra o Goiás. O goleiro Muriel não participou dos treinamentos durante a semana devido a uma lesão e pode ser ausência na partida da próxima segunda-feira (19), às 19h30, na Serrinha, pela 34ª rodada da Série B.

A informação sobre a lesão do arqueiro alvirrubro foi dada inicialmente pelo GE. Titular absoluto da meta, Muriel soma 42 jogos disputados pelo Timbu nesta temporada, sendo 33 na Série B do Campeonato Brasileiro.

Se Muriel não reunir as melhores condições físicas e não puder atuar contra o Esmeraldino, o uruguaio Gastón Guruceaga deverá ser o substituto imediato. O arqueiro disputou três jogos pelo Náutico neste ano, todos pelo Campeonato Pernambucano.

A última vez que Guruceaga atuou foi na semifinal do Estadual contra o Santa Cruz, em que o Timbu venceu por 2 a 0. Antes, o goleiro também havia disputado a partida de ida contra a Cobra Coral e um jogo da primeira fase contra o Jaguar, terminando ambas as partidas sem sofrer gols.

Situação na tabela

O Náutico visita o Goiás pressionado pelos últimos resultados na Série B. A equipe alvirrubra vem de duas derrotas consecutivas e viu a sua vantagem para a zona de rebaixamento cair para apenas seis pontos.

Atualmente, o Timbu é o 14º colocado, com 42 pontos. Do outro lado, o Esmeraldino ocupa a 9ª posição, com 48, e ainda mira uma vaga no G6.



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