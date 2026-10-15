Bruno Pivetti blinda elenco e prega cautela no Náutico: "Não pode ser ligada a chave do desespero"

Bruno Pivetti, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Vindo de um momento negativo na Série B, acumulando duas derrotas seguidas e apresentando baixo desempenho, o Náutico voltou a se preocupar com a zona de rebaixamento. A vantagem do Timbu em relação ao Z4 caiu de 12 para seis pontos na sequência de derrotas, faltando cinco rodadas para o fim da competição.

Apesar da fase, também acompanhada de atrasos salariais no extracampo, o técnico Bruno Pivetti, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (15), pregou cautela e destacou que a equipe não pode entrar em desespero. O treinador alvirrubro também ressaltou a confiança no trabalho realizado para encerrar a temporada sem maiores sustos.

“Da minha parte, eu sempre sou muito confiante e muito convicto do meu trabalho. E procuro passar isso para os jogadores. Eu acredito que nós não estamos em uma situação de desespero. Nós estamos, obviamente, em alerta por dois resultados adversos. A gente não pode naturalizar duas derrotas em casa, mas a gente sabe também que enfrentamos os líderes da competição”, externou Pivetti.

“Tivemos uma semana conturbada que afetou o nosso rendimento. Agora, nós temos qualidade suficiente e maturidade competitiva para poder deixar isso de fora do campo de jogo. Quem quer ter força no futebol, é ganhar jogo. Esses cinco jogos (restantes) vamos encarar como cinco finais”, concluiu.

O comandante alvirrubro também destacou que procura blindar o elenco diante das adversidades, buscando um ambiente de maior estabilidade. “Não pode ser ligada a chave do desespero. Eu procuro blindar o grupo da melhor maneira possível para que isso não afete ainda mais a questão do rendimento deles”, iniciou o técnico.

“No final, são eles (jogadores) que nos representam dentro de campo. Então eles precisam ter tranquilidade e conforto para render da melhor maneira com o nível competitivo que tivemos contra o Sport e o Fortaleza. Tivemos também uma evolução do jogo do Novorizontino para o Vila Nova. E é com esse espírito que a gente precisa buscar os pontos fora de casa para cada vez mais ter tranquilidade na tabela de classificação”, projetou Pivetti.

Próximo compromisso

Ocupando a 14ª posição na tabela de classificação, o Náutico volta a campo na próxima segunda-feira (19), às 19h30. O Timbu iniciará uma sequência de dois jogos como visitante contra o Goiás, na Serrinha, em partida válida pela 34ª rodada.



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