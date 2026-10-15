"Caso está na delegacia": conselheiro do Náutico detalha denúncia contra gestão de Bruno Becker e Tatiana Roma

A revelação foi dada por Marcell Gati em entrevista ao podcast Futebol Diario desta quinta-feira (15)

Conselheiro Marcelll Gati durante participação no podcast Futebol Diario ( Mauricio Ferry / DP Foto)

A denúncia contra a gestão do presidente do Náutico, Bruno Becker, e da vice-presidente da época, Tatiana Roma, extrapolou os limites do clube. Segundo o conselheiro Marcell Gati, em entrevista ao podcast Futebol Diario desta quinta-feira (15), o caso chegou até a delegacia.

Marcell detalhou durante o programa que soube do caso através de uma cliente da sua clínica veterinária.

"Uma cliente minha me procurou, sabendo que eu sou conselheiro do Náutico, e contou que uma senhora de 71 anos ganhou moto no nome dela, apesar de ser cadeirante", disse.

A partir daí, conforme revelou o conselheiro, foram descobertas transferências grandes no nome do Náutico para a conta dessa pessoa.

"A gente foi investigar e tinha um numerário muito grande de transferências do Clube Náutico Capibaribe para essa conta dessa senhora. Eu estranhei e pedi explicações no Conselho Deliberativo do Náutico", explica.

Segundo o conselheiro, a conta vinculada à idosa apresentou alteração no volume de transações após a eleição de Bruno Becker e Tatiana Roma.

"O engraçado é que essa conta dessa senhora movimentava na faixa de R$ 10 mil por mês. Após a eleição em que Bruno Becker e Tatiana foram eleitos, passou a movimentar R$ 90 mil por mês. Tem valores em espécie de centenas, muito dinheiro em espécie depositado em casa lotérica, né?", afirmou.

Questionado pela bancada do Futebol Diario sobre quais seriam as possíveis ramificações para a gestão de Becker, Gati revelou que o caso já foi parar na delegacia.

"Já foi para a delegacia (do Espinheiro) e, de lá, eles vão dar encaminhamento para o Ministério Público", afirmou.



Procurada pela reportagem do Diario de Pernambuco, Tatiana Roma disse que vai responder todos os questionamentos ao vivo no Programa Futebol Diario. Quando esse assunto veio à tona, após a reunião do Conselho Deliberativo no dia 5 de outubro, Tatiana alegou que se tratava de uma manobra política contra ela e o presidente Bruno Becker.

“Foi um movimento político tentando me atingir com pessoas da minha família, uma página triste na história do clube. Respondi tudo que foi solicitado, não me furtei de nenhuma pergunta. Estou muito tranquila com esse assunto, não tem nada de anormal nessa situação. Todos os ex-presidentes já tiraram dinheiro do próprio bolso e colocaram no clube. Infelizmente não é o mundo ideal, porque o clube deveria ser autossustentável, mas é a realidade”, falou Tatiana Roma em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco na ocasião.

A reportagem também procurou o presidente Bruno Becker, mas ainda não obteve retorno até a publicação da matéria.

Trâmites internos

Após reunião do Conselho Deliberativo para apresentar a denúncia, o caso seguiu dentro do clube para a Comissão de Ética. Caso a comissão esteja incompleta, será criada uma Comissão Especial para tratar o caso e definir os próximos rumos.

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