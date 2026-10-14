Náutico vê chances de rebaixamento aumentarem na Série B, mas ainda com baixo risco

As duas derrotas seguidas e a redução da vantagem para apenas seis pontos em relação ao Z4 mantêm o Náutico na disputa pela permanência

Wenderson, volante do Náutico, em partida contra o Vila Nova (Rafael Vieira / CNC)

Vindo de duas derrotas seguidas e vendo a sua vantagem para a zona de rebaixamento cair de 12 para seis pontos, o Náutico ainda disputa a sua permanência na Série B nas cinco rodadas finais. Após a sequência negativa, o Timbu viu as chances de queda aumentarem, mas ainda com baixo risco.

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Náutico tem 6,2% de chances de ser rebaixado para a Série C. Antes da derrota para o Vila Nova, essa probabilidade era de apenas 0,78%.

O aumento significativo liga o sinal de alerta no clube alvirrubro, que mira voltar a pontuar de qualquer maneira para exorcizar o fantasma do rebaixamento. A equipe atualmente ocupa a 14ª posição da Série B, com 42 pontos.

Apesar de estar atrás do Náutico na classificação, ocupando a 15ª posição, o Ceará tem apenas 3,4% de chances de cair de divisão. Primeiro time fora do Z4, o Botafogo-SP conta com uma probabilidade de 11,4% de terminar entre os quatro últimos.

Mesmo vindo de uma reação recente, o Avaí ainda permanece isolado na 17ª posição e amarga chances de queda de 76,2%. O Londrina, na 18ª posição, já está virtualmente rebaixado, com 99,92% de probabilidade.

A lanterna Ponte Preta e o vice-lanterna América-MG já estão matematicamente na Terceira Divisão de 2027. O Athletic-MG, por sua vez, é o último clube com algum risco, com 2,9% de chances.



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