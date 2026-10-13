Após não fazer dever de casa, Náutico tem sequência importante como visitante na Série B

O Timbu busca pontuar longe dos seus domínios para aliviar pressão da zona de rebaixamento

Equipe do Náutico em partida pela Série B nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

Antes caminhando para uma permanência sem maiores sustos na Série B, o Náutico viu a sua vantagem para a zona de rebaixamento cair para apenas seis pontos após duas derrotas consecutivas em casa. O Timbu sofreu reveses diante do Novorizontino e do Vila Nova, com atuações apagadas, e agora mira uma sequência importante como visitante.

Depois de não fazer o seu dever de casa no estádio dos Aflitos, o clube alvirrubro se prepara para dois jogos longe dos seus domínios. Na próxima segunda-feira (19), a equipe visita o Goiás, atual 9º colocado, na Serrinha.

Após enfrentar o Esmeraldino, o Náutico terá um confronto de ainda maior grau de exigência longe do Recife. O Timbu visitará o Juventude, atual 3º colocado, no Alfredo Jaconi, em partida marcada para o dia 26 de outubro.

Os alvirrubros miram pontuar nesta sequência difícil para aliviar a pressão em relação ao Z4. Se repetir os resultados dos últimos jogos nos Aflitos, o Náutico corre o risco de ser ultrapassado pelo próprio Avaí (17º colocado) após as rodadas citadas.

Com 42 pontos, o time pernambucano segue almejando uma vitória simples para deixar bem encaminhada a sua permanência na Segunda Divisão. Após engatar dois jogos fora de casa, o Timbu ainda atuará mais duas vezes como mandante e uma como visitante nas três rodadas finais da competição.

Jogos restantes do Náutico na Série B de 2026:

Goiás (fora)

Juventude (fora)

Avaí (casa)

CRB (casa)

Londrina (fora)

Mesma sequência no 1º turno

Apesar do baixo aproveitamento, os resultados conquistados pelo Náutico no primeiro turno contra as mesmas equipes, com mandos invertidos, deverão servir para o principal objetivo do clube no momento.

Nos cinco jogos finais da primeira metade do campeonato, o Timbu conquistou quatro pontos, com três derrotas, um empate e uma vitória. Na ocasião, a equipe foi derrotada por Goiás, Avaí e CRB, enquanto empatou com o Juventude e venceu o Londrina.



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