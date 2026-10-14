Náutico vive reta final de temporada com incertezas financeiras

Sem receber o dinheiro da rescisão com a Arena Pernambuco, o Timbu sofre dificuldades para quitar os salários

Estádio dos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

A reta final da temporada de 2026 do Náutico vem sendo atravessada por uma crise financeira, resultando em atrasos salariais e incertezas sobre o futuro do clube em meio às últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

A situação se agravou após o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) indeferir um pedido do Timbu de liberação dos recursos provenientes da rescisão contratual com a Arena Pernambuco. O clube contava com o montante para estabilizar a sua situação financeira no ano, já que R$ 8 milhões do total seriam destinados aos custos do futebol.

Sem previsão para receber a verba, obrigações salariais envolvendo moradia, direitos de imagem e carteira de trabalho seguem em aberto com funcionários, jogadores e comissão técnica.

As pendências fizeram o elenco alvirrubro realizar um protesto contra a situação, deixando de conceder entrevistas à imprensa e de concentrar antes de partidas em casa. Apesar disso, o técnico Bruno Pivetti garantiu que a preparação para as partidas não está sendo afetada e que a diretoria vem correndo atrás para quitar os débitos.

“Realmente é público que o clube tem atrasos salariais. Agora, o Náutico não é o único clube do Brasil, infelizmente, que está passando por dificuldades financeiras. Eu vejo a diretoria correndo atrás, tentando achar recurso para poder quitar. A gente entende também o lado dos jogadores, muitos deles quando vieram para o Náutico já tinham salários atrasados do clube anterior. É uma situação que gera instabilidade, mas, em relação a treinamento, não tenho reclamação”, disse Pivetti após o jogo contra o Novorizontino.

A situação financeira do Náutico resultou em uma advertência pública da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF). O clube terá que comprovar a regularização de compromissos dentro do prazo estipulado para evitar sanções como multas e transfer ban.

Antecipação de receitas

Sofrendo com os atrasos salariais durante boa parte da temporada, o executivo do Náutico já havia solicitado ao Conselho Deliberativo uma antecipação de receitas da temporada de 2027.

A movimentação financeira foi aprovada, com ressalvas, pelos conselheiros e serviu para regularizar algumas pendências financeiras importantes da época. O valor foi oriundo do antigo patrocinador master do clube.

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