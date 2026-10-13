Náutico terá o desfalque de Jean Carlos e busca substituto contra o Goiás
O técnico Bruno Pivetti terá que encontrar uma solução no elenco para suprir a ausência do camisa 10 do Náutico
Publicado: 13/10/2026 às 14:19
Jean Carlos, meia do Náutico (Rafael Vieira / CNC)
Necessitando de uma reabilitação na Série B após duas derrotas seguidas, o Náutico terá um desfalque de peso para o próximo compromisso contra o Goiás. O meia Jean Carlos levou o terceiro cartão amarelo na última rodada e será ausência no Timbu para a partida da próxima segunda-feira (19), na Serrinha.
Sem o camisa 10, o técnico Bruno Pivetti terá que achar uma solução no elenco alvirrubro. Isso porque a equipe não conta com meias de criação atualmente no plantel.
A alternativa mais provável será a utilização de um terceiro jogador no meio-campo, reforçando o setor para um jogo fora de casa. Nessa ideia, Pato Núñez e Luiz Felipe disputam uma vaga para formar um trio com Samuel e Wenderson.
Outra possibilidade é Pivetti optar por uma escalação mais arrojada, utilizando um jogador mais ofensivo no setor. Derek, Victor Andrade, Júnior Todinho e Borasi surgem como opções para formar um quarteto mais ofensivo contra o Esmeraldino.
Temporada de Jean Carlos
Esta será a primeira vez que Jean Carlos desfalca o Náutico desde que chegou ao clube. Ao todo, o meia já realizou 16 partidas, com três gols marcados e quatro assistências distribuídas.
Capitão e referência técnica do elenco, o camisa 10 é o principal garçom do Timbu na atual edição da Série B e surgiu como única opção de criação após as saídas dos meias Dodô e Felipe Cardoso.
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