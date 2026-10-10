Raio-X: Adversário do Náutico, Vila Nova vem de seis jogos invicto e mira liderança da Série B
O clube goiano visita o Náutico como 2º colocado na tabela, um ponto atrás do líder
Publicado: 10/10/2026 às 10:00
Janderson, atacante do Vila Nova (Roberto Corrêa / VNFC)
Em busca de se reabilitar na competição diante do seu torcedor, o Náutico terá um novo confronto de alto grau de exigência na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (11), às 17h30, o Timbu recebe o Vila Nova, que vem de seis jogos de invencibilidade e mira a liderança da competição nesta rodada.
Atualmente, o clube goiano é o 2º colocado, com 58 pontos, apenas um atrás do líder Juventude. Além de buscar o título, o Tigrão também almeja abrir margem dentro do G2, que garante o acesso direto à Série A.
A boa campanha é explicada pela fase recente do time do técnico Guto Ferreira. O Vila Nova conquistou quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos, consolidando-se como um forte candidato ao acesso.
No recorte, o clube alvirrubro venceu Goiás, América-MG, Londrina e Botafogo-SP, enquanto empatou com Avaí e Cuiabá. A sequência positiva ganha ainda mais destaque pela solidez defensiva do time, que sofreu apenas um gol no período invicto.
Também com boa capacidade ofensiva, o Vila já marcou 44 gols em 32 rodadas e tem o atacante Janderson como principal destaque individual. O ponta já marcou sete gols e distribuiu sete assistências na Segundona de 2026.
Além dele, o veterano Marquinhos Gabriel (ex-Sport) também conduz o Tigrão a uma das melhores campanhas, com sete assistências distribuídas e três gols marcados na competição. O artilheiro da equipe é o centroavante André Luís (ex-Santa Cruz), com oito gols anotados.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.