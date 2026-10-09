Betão e Júnior Todinho levam terceiro amarelo e desfalcam o Náutico contra o Vila Nova

O zagueiro e o atacante serão ausências confirmadas no duelo deste domingo (11)

Betão e Júnior Todinho, jogadores do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Tentando se reabilitar após a derrota da última quinta-feira (8) para o Novorizontino, o Náutico terá ao menos dois desfalques confirmados para o seu próximo compromisso na Série B. O zagueiro Betão e o atacante Júnior Todinho levaram o terceiro cartão amarelo no último jogo e serão ausências contra o Vila Nova, em partida marcada para este domingo (11), novamente nos Aflitos.

O defensor alvirrubro foi advertido aos 20 minutos da primeira etapa após um lance de jogo. Todinho, por sua vez, levou o cartão amarelo da arbitragem após reclamação acintosa por uma falta não marcada para o Timbu.

Contra o Vila Nova, o treinador Bruno Pivetti terá as opções de utilizar Gustavo Henrique ou Wanderson no miolo de zaga na vaga de Betão. Outra alternativa é o retorno de Igor Fernandes para a função de zagueiro, promovendo a entrada de Ryan na lateral-esquerda.

Para o lugar de Júnior Todinho, o comandante alvirrubro deverá optar pela entrada do argentino Borasi, utilizado com frequência durante os jogos na beirada do ataque.

Lista extensa de pendurados

Além dos desfalques de dois titulares, o Náutico ainda lida com preocupações futuras. Ao todo, nove jogadores do elenco alvirrubro estão pendurados com dois cartões amarelos.

São eles: o goleiro Muriel, o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral Reginaldo, o volante Wenderson, o meia Jean Carlos e os atacantes Borasi, Victor Andrade, Derek e Kauã Maranhão.

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