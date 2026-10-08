Pivetti admite atuação abaixo do Náutico, mas minimiza salários atrasados: "Não é o único clube do Brasil"

O treinador alvirrubro salientou que a preparação para o jogo não foi afetada pelo protesto dos jogadores de não concentrarem

Bruno Pivetti, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Sem demonstrar poder de reação, o Náutico sofreu dois gols no começo da partida e foi derrotado pelo Novorizontino nesta quinta-feira (8), em jogo válido pela 32ª rodada da Série B. O revés veio após o protesto do elenco, que decidiu não concentrar para a partida devido aos salários atrasados no clube.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Bruno Pivetti admitiu a atuação abaixo do Timbu. O comandante alvirrubro, porém, minimizou as questões financeiras e salientou que a preparação não foi afetada pela decisão do grupo de jogadores.

“Em relação à semana de preparação, quando a gente visualiza o treinamento, os jogadores fizeram todas as atividades com muita intensidade. Realmente é público que o clube tem atrasos salariais. Agora, o Náutico não é o único clube do Brasil, infelizmente, que está passando por dificuldades financeiras. Eu vejo a diretoria correndo atrás, tentando achar recurso para poder quitar”, externou Pivetti.

“A gente entende também o lado dos jogadores, muitos deles quando vieram para o Náutico já tinham salários atrasados do clube anterior. É uma situação que gera instabilidade, mas, em relação a treinamento, não tenho reclamação. Agora, o jogo de hoje, sem dúvidas nenhuma, foi abaixo daquilo que a gente demonstrou contra o Fortaleza e o Sport”, concluiu.

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