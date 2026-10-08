Náutico sofre dois gols no começo do jogo, não reage e é derrotado pelo Novorizontino em casa

O Timbu viu a sua vantagem para a zona de rebaixamento cair para 9 pontos com o revés nesta quinta-feira (8)

Partida entre Náutico x Novorizontino nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

Próximo de concretizar a sua permanência na Série B, o Náutico teve o seu objetivo adiado nesta quinta-feira (8). O Timbu sofreu dois gols no começo do jogo, não reagiu e foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 0 no estádio dos Aflitos, em partida válida pela 32ª rodada.

Os gols da partida foram marcados por Nicolas Careca, aos seis minutos, e Rômulo, de pênalti, aos 13 minutos do primeiro tempo.

O Náutico viu a sua vantagem para a zona de rebaixamento cair para 9 pontos com o revés. O clube alvirrubro permanece na 13ª posição, com 42 pontos, e tem o próximo compromisso no domingo (11), novamente em casa, contra o Vila Nova.

O Novorizontino, por sua vez, assumiu a terceira posição com o triunfo no Recife, chegando aos 57 pontos. O Tigre do Vale volta a campo na próxima segunda-feira (12), contra a Ponte Preta.

O jogo

Mesmo atuando como visitante, o Novorizontino iniciou a partida com a iniciativa das jogadas ofensivas, não demorando para abrir o placar. Com apenas seis minutos, Nicolas Careca recebeu com liberdade e finalizou de fora da área, vencendo o goleiro Muriel que não conseguiu fazer a defesa.

O Tigre do Vale seguiu dono do jogo nos Aflitos e teve um pênalti a seu favor aos 12 minutos, quando Léo Índio tocou com a mão na bola. Na cobrança, Rômulo converteu após a bola passar por baixo de Muriel.

Após o começo pouco competitivo, o Náutico passou a ter mais a posse de bola no campo de ataque com o 2 a 0 contra. O primeiro perigo de fato veio aos 25 minutos, quando Jean Carlos finalizou próximo à trave da entrada da área.

O Timbu seguiu mais presente no campo de defesa adversário, mas sem conseguir construir melhores oportunidades de gol. Ainda durante o primeiro tempo, o Náutico perdeu Júnior Todinho, que precisou deixar o campo para a entrada de Borasi.

Segundo tempo

Precisando de mudanças, o técnico Bruno Pivetti retornou do intervalo com as entradas de Wanderson na defesa e Kauã Maranhão na referência ofensiva. Apesar das alterações, foi o Novorizontino que demonstrou um maior ímpeto no começo da segunda etapa.

O Náutico levou perigo pela primeira vez apenas aos 19 minutos, quando Jean Carlos cobrou falta de longa distância por cima do travessão do goleiro Jordi. Na jogada seguinte, Borasi atacou em velocidade no lado direito e arriscou novo arremate para fora.

Tentando mudar o panorama de controle de jogo do Novorizontino, o treinador alvirrubro também acionou o meia Pato Núñez e o centroavante Paulo Sérgio, deixando o Timbu mais ofensivo.

O Tigre do Vale continuou dominante em campo e se aproximou do terceiro gol aos 30 minutos, quando Carlão parou na defesa de Muriel depois de um bate-rebate na área.

A reta final de partida foi marcada pela falta de intensidade do Náutico para buscar diminuir o placar. O time alvirrubro não achou soluções ofensivas para reagir depois de um ruim começo de jogo.



Ficha do jogo

Náutico: 0

Muriel; Arnaldo (Paulo Sérgio), Léo Índio (Wanderson), Betão e Igor Fernandes; Samuel (Pato Núñez), Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Júnior Todinho (Borasi) e Derek (Kauã Maranhão). Técnico: Bruno Pivetti.

Novorizontino: 2

Jordi, Madson, Gabriel Bahia (Carlinhos), Patrick e Sander; Luís Oyama, Matheus Bianqui (Léo Naldi) e Rômulo; Nicolas Careca (Maykon Jesus), Reidiney (Hélio Borges) e Robson (Carlão). Técnico: Enderson Moreira.

Gols: Nicolas Careca (06’ / 1T), Rômulo (13’ / 1T)

Cartões amarelos: Betão, Júnior Todinho, Léo Índio (Náutico); Reidiney, Léo Naldi (Novorizontino)

Local: Estádio dos Aflitos (Recife-PE)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Público: 6.773

Renda: R$ 167.551,75

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