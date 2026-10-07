Elenco do Náutico não concentra para jogo contra o Novorizontino por conta de salários atrasados

Jogadores decidiram não realizar a tradicional concentração no CT antes da partida desta quinta-feira (8), nos Aflitos; jogadores também não estão concedendo entrevistas coletivas

Elenco do Náutico em treinamento no CT Wilson Campos (Rafael Vieira/CNC)

O elenco do Náutico não vai realizar a concentração para a partida contra o Novorizontino, pela 32ª rodada da Série B. O confronto acontece nesta quinta-feira (8), às 19h30, nos Aflitos. A decisão dos jogadores está relacionada a atrasos salariais e permanecerá enquanto a situação não for regularizada pelo clube.

A concentração é um procedimento habitual antes das partidas. Os atletas costumam dormir no CT, permanecer no local durante o dia do jogo e deixar a concentração apenas para seguir ao estádio. Desta vez, porém, os jogadores não irão passar a noite no centro de treinamento.

A informação foi divulgada inicialmente pelo perfil Náutico Mil Grau, nas redes sociais, e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

O Náutico possui pendências com o elenco referentes a três meses de moradia, dois meses de direitos de imagem e um mês dos valores registrados em carteira de trabalho.

Além de não se concentrarem, os jogadores também não estão concedendo entrevistas coletivas. O elenco se apresentou normalmente para o último treinamento antes da partida nesta quarta-feira (7), mas a programação é que os atletas voltem a se apresentar no CT apenas na manhã desta quinta-feira, para o jogo contra o Novorizontino.

A decisão de não realizar a concentração está diretamente relacionada a esses atrasos. Os jogadores aguardam a regularização dos pagamentos para retomar o procedimento habitual antes das partidas.

Dentro de campo, o Náutico ocupa atualmente a 13ª colocação da Série B, com 42 pontos. O Timbu chega para o confronto com o Novorizontino em meio à reta final da competição e busca somar pontos para melhorar sua posição na tabela.