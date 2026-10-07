Destaque do acesso em 2025, Carlinhos reencontra Náutico nos Aflitos pelo Novorizontino

Zagueiro defendeu o Timbu na temporada passada e foi um dos destaques da campanha que levou o clube à Série B

Carlinhos, zagueiro do Novorizontino e ex-Náutico (Juan Rodrigues / Novorizontino)

Um dos destaques da campanha de acesso do Náutico em 2025, o zagueiro Carlinhos irá reencontrar o clube pela primeira vez nos Aflitos nesta quinta-feira (8), às 19h30, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão.

O defensor do Novorizontino defendeu o Timbu na temporada passada e foi peça importante na campanha que garantiu o retorno da equipe à Série B. Ao todo, Carlinhos entrou em campo 26 vezes com a camisa alvirrubra e marcou um gol.

"Vai ser um momento muito especial para mim. Tenho um carinho enorme pelo Náutico e por tudo que vivi no clube. Foi uma temporada marcante, conseguimos conquistar juntos o acesso à Série B e vivi momentos que vou levar para o resto da minha carreira. Hoje defendo as cores do Novorizontino e vou estar do outro lado, mas com muito respeito e gratidão por tudo que vivi aqui", disse Carlinhos.

Pelo Novorizontino, Carlinhos soma 11 jogos e segue na briga pelas primeiras posições da tabela. O zagueiro destaca a importância do confronto para a equipe paulista na busca pelo acesso. O Tigre ocupa a terceira colocação, com 54 pontos.

"Para a gente, vai ser mais uma final. Sabemos da força do Náutico jogando em casa, mas estamos focados e preparados para buscar um resultado positivo e seguir na briga pelo nosso objetivo, que é terminar entre os dois primeiros colocados", projetou o zagueiro.



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