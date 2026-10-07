Náutico deverá ter mudança na defesa contra o Novorizontino; confira provável escalação

Bruno Pivetti, treinador do Náutico (Paulo Matheus / CNC)

Mantendo a base de time nos dois primeiros jogos do técnico Bruno Pivetti, o Náutico deverá ter apenas uma mudança em sua defesa para o jogo contra o Novorizontino, que acontece nesta quinta-feira (8), às 19h30, no estádio dos Aflitos.

Desfalque contra o Fortaleza na última rodada com uma lesão de grau 1 no adutor, o defensor Igor Fernandes voltará a ficar disponível. O camisa 23 tende a retornar para a função de zagueiro, no lugar de Betão, mantendo Ryan como titular na lateral-esquerda.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (7), o técnico alvirrubro falou sobre a recuperação de Igor Fernandes e atualizou o departamento médico do clube, que ainda conta com o atacante Danielzinho.

“O Danielzinho ainda está no departamento médico, ainda sente algumas dores da lesão que sofreu. A gente espera contar com esse jogador o quanto antes. Em relação ao Igor Fernandes, ele já trabalhou normal nessa semana. No decorrer da semana ele foi reintegrado ao grupo e vai ser uma opção importante de reforço em relação ao próximo jogo”, explicou Bruno Pivetti.

Outra possibilidade de mudança na escalação fica por conta do sistema ofensivo. O ponta Borasi e o centroavante Kauã Maranhão correm por fora na disputa por uma vaga com Derek e Júnior Todinho.

Confira a provável escalação do Náutico

Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Igor Fernandes e Ryan; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Júnior Todinho e Derek (Borasi).

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