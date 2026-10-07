Raio-X: Novorizontino visita o Náutico como melhor ataque da Série B e mirando acesso direto

O clube paulista tem um dos artilheiros e o principal assistente da competição

Meia Rômulo e atacante Robson, destaques do Novorizontino (Juan Rodrigues / Novorizontino)

Vivendo começo de trabalho promissor com o técnico Bruno Pivetti, o Náutico tem próximo compromisso na Série B contra o Novorizontino, nesta quinta-feira (8), às 19h30, no estádio dos Aflitos. O clube paulista visita o Timbu como melhor ataque da competição e mirando o acesso direto à Série A.

Os números ofensivos do Novorizontino são, disparados, os melhores da Segundona. A equipe do técnico Enderson Moreira já marcou 52 gols em 31 partidas disputadas, com uma média superior a 1,6 gol por jogo.

Para se ter noção da vantagem em gols marcados, o segundo no quesito na competição é o CRB, que balançou as redes 46 vezes.

Individualmente, o forte poder de fogo é refletido em um dos artilheiros e no principal assistente da divisão. O centroavante Robson divide a artilharia ao lado de Mikael, do CRB, com 16 gols marcados na competição. O meia Rômulo é o líder de assistências, com nove passes para gol.

Em relação às ambições na tabela, o Tigre do Vale busca vaga no G2 até o fim do campeonato, para conquistar o acesso direto à Primeira Divisão. A equipe atualmente é a 3ª colocada, com 54 pontos, três atrás do 2º lugar Vila Nova.

O Novorizontino vem de uma vitória convincente na última rodada contra o Goiás, por 3 a 0, em casa. No último jogo como visitante, porém, os paulistas foram derrotados pelo Ceará, por 2 a 1.

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