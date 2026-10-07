Náutico inova e anuncia terceiro uniforme para a temporada com listras horizontais

Com o slogan "Mude a Perspectiva", o Náutico apresenta novo uniforme com listras horizontais, que será usado pela primeira vez na noite desta quarta (7), contra o Novorizontino

Náutico lança novo uniforme para temporada 2026 (Reprodução)

O clube Náutico Capibaribe anunciou na noite desta terça-feira (6) o seu terceiro uniforme para a temporada de 2026.

O novo manto do Timbu tem como slogan “Mude a Perspectiva”, em alusão à inversão das tradicionais linhas verticais do primeiro uniforme do clube alvirrubro. Pela primeira vez, é explorado o conceito de linhas horizontais em um uniforme do Náutico.

A estreia da nova camisa será diante do Novorizontino na partida desta quinta-feira (8), nos Aflitos, pela 31ª rodada da Série B.



