Náutico x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações pela 32ª rodada da Série B

O Timbu recebe a equipe paulista de olho em chegar ao número mágico dos 45 pontos

Jean Carlos, meia do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Invicto desde a chegada do técnico Bruno Pivetti, com um empate e uma vitória no recorte, o Náutico recebe o Novorizontino nesta quinta-feira (8), às 19h30, no estádio dos Aflitos. A partida será válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Timbu recebe o adversário paulista de olho em chegar ao número “mágico” de 45 pontos na tabela de classificação, o que praticamente elimina o risco de rebaixamento ao final do campeonato. Os alvirrubros ocupam a 13ª posição, com 42 pontos, 12 a mais que o primeiro time do Z4.

O Novorizontino, por sua vez, mira um acesso direto à Série A. O Tigre do Vale faz um campeonato na briga pelas primeiras posições e tem 54 pontos conquistados, almejando abrir vantagem no G6 e se aproximar do G2.

Este será apenas o quarto jogo da história entre as equipes. No primeiro turno, Novorizontino e Náutico ficaram no empate no Jorge Ismael de Biasi. Em outros dois encontros na Série B de 2022, cada clube venceu um jogo.

Náutico

Com início promissor comandando o Náutico, Pivetti deve manter a base do time dos dois primeiros jogos. O treinador apostou em utilizar jogadores de sua maior confiança nos primeiros desafios.

Contra o Novorizontino, a principal novidade deverá ser o retorno do defensor Igor Fernandes, desfalque contra o Leão do Pici por uma lesão de grau 1 no adutor.

Se reunir as melhores condições físicas, Igor Fernandes tende a recuperar a vaga no miolo de zaga ao lado de Léo Índio. Na lateral-esquerda, Ryan vem se firmando com o novo técnico e poderá ganhar sequência.

O Timbu não terá suspensos para o jogo e contará apenas com os desfalques confirmados do lateral Matheus Ribeiro e do atacante Danielzinho, ambos no departamento médico. Por opção técnica, Borasi é o favorito para ganhar vaga no ataque se houver mudanças na escalação.

Novorizontino

Também vindo de um empate e uma vitória na Série B, o Tigre do Vale recebe o Náutico com força máxima nos Aflitos. O treinador Enderson Moreira tem praticamente todo o elenco à disposição e não deverá promover mudanças em relação à vitória contra o Goiás na última rodada.

O clube paulista conta com a força de uma dupla ofensiva para ostentar o melhor ataque de toda a Segundona. O meia Rômulo, com nove assistências, e o atacante Robson, com 16 gols, são os grandes destaques individuais do adversário alvirrubro.

Ficha do jogo

Náutico: Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Igor Fernandes e Ryan; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Júnior Todinho e Derek (Borasi). Técnico: Bruno Pivetti.

Novorizontino: Jordi, Madson, Gabriel Bahia, Patrick e Sander; Luís Oyama, Matheus Bianqui e Rômulo; Nicolas Careca, Reidiney e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

Horário: 19h30

Local: Estádio dos Aflitos (Recife-PE)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)



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