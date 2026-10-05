Bruno Pivetti tem começo promissor e mira consistência nos jogos finais do Náutico na Série B

O treinador poderá desenvolver trabalho com uma menor pressão de resultados nas sete rodadas restantes da competição

Bruno Pivetti, treinador do Náutico (Michael Douglas / CNC)

Chegando ao Náutico após um longevo trabalho dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, Bruno Pivetti não enfrentou problemas de adaptação nos primeiros jogos à frente do clube. Encarando uma sequência pesada de largada, o treinador comandou o Timbu na vitória no clássico contra o Sport e no empate fora de casa contra o Fortaleza.

Para além da invencibilidade, a equipe alvirrubra contou com um bom desempenho nos jogos de alta exigência na Série B do Campeonato Brasileiro. Com os quatro pontos da Era Pivetti, o Náutico ocupa a 13ª posição, com 42 pontos, 12 à frente do 17º colocado.

Ainda com sete jogos restantes na competição nacional, o comandante poderá desenvolver trabalho com uma menor pressão de resultados, já que tem chances remotas de ir aos playoffs de acesso ou ser rebaixado à Série C.

Depois de dar boas credenciais nos dois primeiros jogos, Bruno Pivetti agora mira manter a consistência de atuações do time, com bom grau de competitividade durante as partidas, independentemente do contexto.

Os dois próximos jogos servem para essa evolução de trabalho do treinador. O Náutico terá uma sequência de duas partidas como mandante, novamente enfrentando equipes bem posicionadas na competição.

Nesta quinta-feira (8), o Timbu recebe o Novorizontino, às 19h30, no estádio dos Aflitos. Já no domingo (11), é a vez de os alvirrubros enfrentarem o Vila Nova, pela 33ª rodada, novamente em casa.

Futuro

Bruno Pivetti chegou para a sua terceira passagem no Náutico com a missão de concluir a temporada de 2026. O técnico de 42 anos assinou contrato de seis meses, com uma cláusula de rescisão após o fim da Série B.

Dependendo dos rumos alvirrubros até o fim do ano, o treinador poderá ganhar uma sequência para 2027. Pivetti é nome de confiança do presidente Bruno Becker e já externou sobre a sua identificação com o Náutico.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.