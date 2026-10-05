Náutico inicia venda de ingressos com promoção para os dois próximos jogos na Série B

Torcida do Náutico nos Aflitos (Sandy James / DP Foto)

Com promoção nos valores, o Náutico iniciou nesta segunda-feira (5) a venda de ingressos para os dois próximos jogos da equipe na Série B. O Timbu realiza sequência de duas partidas consecutivas nos Aflitos, contra Novorizontino, nesta quinta-feira (8), e Vila Nova, no domingo (11).

O clube promoveu a venda de uma casadinha de ingressos, com um valor único a ser pago pelo público geral para as duas partidas. Os preços variam entre R$ 270 e R$ 45, dependendo do setor do estádio e do tipo de ingresso, e podem ser adquiridos no site da FutebolCard.

Os sócios alvirrubros também já podem realizar o seu check-in e garantir presença nos jogos, com condições especiais de acordo com cada plano, incluindo gratuidade em determinados setores.

Valores da casadinha para os não-sócios

Setores Caldeirão/Hexa: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada)

Setor Vermelho: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada)

Sociais: R$ 270 (inteira) e R$ 135 (meia-entrada)



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