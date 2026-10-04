Série B: Náutico termina rodada na 13ª posição e se aproxima de permanência matemática

Cada vez mais distante do Z4, o Náutico está a uma vitória do objetivo de 45 pontos

Elenco do Náutico em partida pela Série B (Michael Douglas / CNC)

Depois de oscilações na campanha e troca do comando técnico, o Náutico está cada vez mais próximo de selar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro para 2027. O empate contra o Fortaleza na 31ª rodada, fora de casa, fez o Timbu assumir a 13ª posição, com 42 pontos conquistados.

Agora, a equipe pernambucana mira uma simples vitória nas sete rodadas finais da competição para chegar ao objetivo de 45 pontos. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, essa pontuação tem uma probabilidade de 81% de escapar do rebaixamento.

Cada vez mais distante do Z4, o Náutico tem uma diferença atual de 12 pontos para o Avaí, 17º colocado com 30. Caso aumente essa vantagem nos próximos jogos, os alvirrubros não seriam mais alcançados pelo clube catarinense até o final da Segundona.

Em relação a uma eventual briga pelo G6, a realidade também está momentaneamente distante do Náutico. O clube tem 10 pontos a menos que o 6º, Atlético-GO, possuindo uma chance de ir aos playoffs de acesso de apenas 1,2%, segundo o próprio estudo da UFMG.

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