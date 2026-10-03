Bruno Pivetti elogia desempenho e entrega dos jogadores em empate do Náutico com o Fortaleza

Bruno Pivetti, treinador do Náutico (Michael Douglas / CNC)

No segundo jogo sob o comando do técnico Bruno Pivetti, o Náutico manteve a invencibilidade e empatou por 1 a 1 com o Fortaleza nesta sexta-feira (2), em partida válida pela 31ª rodada da Série B. Após o jogo, o treinador alvirrubro avaliou positivamente a atuação do time na Arena Castelão.

Pivetti fez questão de elogiar a entrega dos jogadores, destacando o comprometimento para fazer uma boa partida contra um adversário da parte de cima da tabela. O comandante também valorizou o ponto conquistado.

“Fiquei extremamente satisfeito com a entrega dos jogadores. Hoje, em nível de comprometimento, acredito que eles deram um passo importante para fortalecer cada vez mais o nosso grupo. Os jogadores estavam muito concentrados, conseguiram dar uma resposta e manter um alto nível de concentração”, destacou Bruno Pivetti.

“Na etapa final conseguimos segurar bem o Fortaleza dado o comprometimento de todos os jogadores. Mesmo assim, criamos oportunidades que poderiam significar o nosso gol da vitória. Jogo de alta exigência, que os jogadores conseguiram suportar bem dada a qualidade do nosso grupo. Todos deram o seu máximo e fez com que ganhássemos um ponto aqui que tenho certeza de que vai ser muito importante durante a competição”, concluiu.



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