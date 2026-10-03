Náutico segura empate com o Fortaleza fora de casa e se mantém invicto com Bruno Pivetti
Saindo na frente do placar, o Timbu ficou no 1 a 1 com o adversário cearense nesta sexta-feira (2)
Publicado: 02/10/2026 às 23:46
Partida entre Fortaleza x Náutico na Série B (Michael Douglas / CNC)
O Náutico segurou o empate por 1 a 1 contra o Fortaleza nesta sexta-feira (2), na Arena Castelão, e se manteve invicto sob o comando do técnico Bruno Pivetti na Série B. O Timbu saiu na frente com Vinícius no começo da partida, mas sofreu o empate ainda na primeira etapa com gol de Luiz Fernando.
O ponto conquistado na partida válida pela 31ª rodada coloca o clube alvirrubro na 13ª posição, chegando aos 42 pontos na Segundona. O Leão do Pici, por sua vez, caiu para a 5ª colocação, com 53 pontos.
O Náutico volta a campo na próxima quinta-feira (8), quando recebe o Novorizontino nos Aflitos. O Fortaleza tem próximo compromisso na quarta-feira (7), contra o América-MG, fora de casa.
O jogo
O Náutico iniciou o jogo com uma postura defensiva, marcando o adversário com linhas baixas. Com apenas três minutos, o Fortaleza já chegou com perigo e se aproximou de abrir o placar. Após jogada individual de Mailton, a bola sobrou para Pedro Henrique na área, que isolou finalização.
O Timbu respondeu imediatamente ao susto e surpreendeu os mandantes com cinco minutos. Após jogada pelo lado direito com Arnaldo, Vinícius recebeu com liberdade dentro da área e finalizou com categoria no canto, abrindo o marcador no Castelão.
Com a vantagem no placar, o Náutico reforçou a estratégia de esperar o time mandante propor jogo. Com 15 minutos, o Leão do Pici voltou a levar perigo com Mailton, que finalizou para a defesa de Muriel. Dois minutos depois, o próprio lateral tricolor cruzou na área e Nathan Fogaça cabeceou caprichosamente no travessão.
O Fortaleza seguiu ofensivo e chegou novamente aos 21 minutos, com Pedro Henrique, e aos 22, com Luiz Fernando. Já na marca dos 27 minutos, o próprio Pedro Henrique desperdiçou nova oportunidade de gol ao sair cara a cara com o arqueiro alvirrubro.
O Náutico sobreviveu a forte pressão cearense e passou a ter mais a posse de bola após os 30 minutos. No momento que o Timbu mantinha um maior controle sobre o jogo, o Fortaleza buscou o empate. Na marca dos 42 minutos, Luiz Fernando acertou bela finalização do meio da rua e venceu o goleiro Muriel, deixando tudo igual no Castelão.
Segundo tempo
O Náutico retornou do intervalo mantendo uma postura mais cautelosa, fazendo um jogo reativo de escapadas no contra-ataque. Para dar fôlego ao time, o treinador Bruno Pivetti promoveu as entradas do volante Luiz Felipe e do atacante Borasi.
Com 13 minutos, o Timbu assustou pela primeira vez com Júnior Todinho, que finalizou fraco após ataque em velocidade. A segunda etapa seguiu em uma baixa intensidade, com o Timbu administrando o placar.
O Fortaleza construiu a sua primeira oportunidade do segundo tempo apenas aos 29 minutos, quando Luiz Fernando recebeu na área e finalizou cruzado próximo da trave alvirrubra.
Com 35 minutos, o Leão do Pici viu a bola da virada explodir no travessão de Muriel. Após cruzamento de Mailton, Cantillo subiu com estilo e testou no travessão, na chance mais clara dos cearenses. Três minutos depois, Luiz Fernando recebeu em boa condição e concluiu mal a jogada.
A reta final de jogo foi marcada por uma tentativa de pressão da equipe da casa, mas com pouca ameaça real a defesa alvirrubra.
Ficha do jogo
Fortaleza: 1
João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Kaio Henrique; Pierre, Lucas Sasha (Rodrigo Santos) e Vitinho (Welliton); , Pedro Henrique (Rodriguinho), Luiz Fernando (Paulo Baya) e Nathan Fogaça (Cantillo). Técnico: Paulo Autuori.
Náutico: 1
Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Betão, Léo Índio (Wanderson) e Ryan; Samuel (Luiz Felipe), Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Derek (Borasi) e Júnior Todinho (Paulo Sérgio). Técnico: Bruno Pivetti.
Gols: Vinícius (05’ / 1T); Luiz Fernando (42’ / 1T)
Cartões amarelos: Lucas Gazal (Fortaleza); Samuel, Arnaldo e Wenderson (Náutico)
Local: Arena Castelão (Fortaleza-CE)
Competição: Campeonato Brasileiro da Série B
Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR)
Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Rafael Trombeta (PR)
VAR: Rodrigo Carvalhes de Miranda (RJ)
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