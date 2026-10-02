Presidente do Conselho Deliberativo do Náutico renuncia por problemas de saúde
Aluísio Xavier, presidente do Conselho Deliberativo do Náutico, renunciou ao cargo, que será ocupado pelo vice Maurício Pina; executivo timbu fez o anúncio na manhã desta sexta (2)
Publicado: 02/10/2026 às 09:05
Sede do Náutico nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)
O Náutico anunciou nessa quinta-feira (1°), a renúncia do então presidente do Conselho Deliberativo do clube, Aluísio Xavier, devido a problemas de saúde.
Com a saída do cargo, o vice-presidente do conselho, Maurício Pina assumiu o comando do Conselho, passando a responder pela condução dos trabalhos da Mesa Diretora. A vice-presidência será ocupada por Maurício Borba, que além de vice, também exerce a função de primeiro-secretário do clube.
O presidente do Náutico, Bruno Becker, agradeceu a Aluísio pela dedicação ao Clube e desejou uma pronta recuperação.
"Aluísio é uma pessoa por quem tenho muito respeito e admiração, principalmente pelo seu caráter e pela forma séria com que sempre tratou o Náutico. Quero agradecer por toda a dedicação ao Clube. Desejo muita força e serenidade neste momento”, pontuou Bruno Becker.
O presidente alvirrubro também desejou sucesso a Maurício Pina para o seu mandato como presidente do Conselho Deliberativo.
“Tenho plena confiança na integridade e no discernimento de Maurício. É uma pessoa que conhece o Clube, sabe da responsabilidade que tem pela frente e tenho certeza de que vai conduzir o Conselho sempre pensando no melhor para o Náutico. Terá o nosso respaldo para que possamos seguir trabalhando de forma conjunta em benefício do Clube”, encerrou o presidente do clube.
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