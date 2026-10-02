Fortaleza x Náutico: onde assistir, horário e escalações pela 31ª rodada da Série B

O Timbu visita o adversário cearense nesta sexta-feira (2) após ganhar uma injeção de ânimo com vitória no Clássico dos Clássicos

Vinícius, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Após ganhar uma injeção de ânimo com a vitória contra o Sport no Clássico dos Clássicos, o Náutico quer manter a sequência positiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Timbu visita o Fortaleza nesta sexta-feira (2), às 21h35, na Arena Castelão, em partida válida pela 31ª rodada.

O triunfo na última rodada não mudou a situação alvirrubra na tabela de classificação, mas afastou ainda mais a equipe da zona de rebaixamento. Em 14º lugar, com 41 pontos, o Náutico está 11 pontos à frente do Z4 e 8 pontos atrás do G6.

O Fortaleza, por sua vez, vem fazendo campanha na briga pelas primeiras posições. O Leão do Pici é atualmente o 3º colocado, com 52 pontos, dois atrás do líder Vila Nova.

No primeiro turno, o Fortaleza superou o Náutico atuando como visitante, com vitória magra por 1 a 0. O jogo desta sexta, aliás, marca um tabu importante: o Timbu não vence o Tricolor cearense como visitante há 61 anos.

Náutico

Recém-chegado, o treinador Bruno Pivetti deixou boas impressões em sua estreia pelo Náutico. Contra o Fortaleza, a tendência é de que a base do time seja repetida, preservando uma estrutura de jogo neste começo de trabalho.

O principal desfalque alvirrubro deverá ser o defensor Igor Fernandes. Atuando como zagueiro contra o Sport, o jogador sentiu um problema muscular durante o jogo e não treinou durante a semana, devendo ficar de fora do duelo.

Para o seu lugar, Gustavo Henrique tende a fazer a função no miolo de zaga ao lado de Betão, com Ryan ganhando sequência na lateral-esquerda. No ataque, Kauã Maranhão e Borasi disputam vagas com Júnior Todinho e Derek.

De volta a atuar no clássico após mais de quatro meses, o atacante Paulo Sérgio ficará à disposição da comissão técnica, mas ainda deve iniciar entre os reservas devido ao tempo parado.

Ainda no departamento médico, o técnico Bruno Pivetti não deverá contar com o zagueiro Léo Índio, o lateral Matheus Ribeiro e o atacante Danielzinho.

Fortaleza

Ostentando uma sequência de 11 jogos sem derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza busca voltar a ganhar como mandante contra o Náutico. O time cearense vem de dois empates amargos consecutivos atuando em seus domínios.

Para o jogo, o experiente técnico Paulo Autuori repetirá a base dos últimos jogos. As únicas baixas confirmadas são do lateral Gabriel Fuentes e do atacante Chico da Costa. A principal dúvida fica na referência ofensiva, em uma disputa entre Luiz Fernando, Nathan Fogaça e Juan Miritello.

Ficha do jogo

Fortaleza: João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Kaio Henrique; Pierre, Lucas Sasha e Rodriguinho; Vitinho, Pedro Henrique e Luiz Fernando (Nathan Fogaça). Técnico: Paulo Autuori.

Náutico: Muriel; Arnaldo, Betão, Gustavo Henrique e Ryan; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Derek (Borasi) e Júnior Todinho. Técnico: Bruno Pivetti.

Horário: 21h35

Local: Arena Castelão (Fortaleza-CE)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rodrigo Carvalhes de Miranda (RJ)

Transmissão: ESPN, Disney +, Canal Goat e Rede TV



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