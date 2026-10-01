Raio-X: Adversário do Náutico, Fortaleza ostenta 11 jogos de invencibilidade e mira o topo da Série B

O Leão do Pici possui longo período sem derrota e está dois pontos atrás do líder Vila Nova

Jogadores do Fortaleza em comemoração de gol (Leonardo Moreira / FEC)

Com o ânimo renovado após vencer o Clássico dos Clássicos contra o Sport, o Náutico terá um desafio de alto grau de dificuldade na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu visita o Fortaleza, que ostenta uma invencibilidade de 11 jogos e mira o topo da tabela na competição.

O duelo entre clubes nordestinos acontece nesta sexta-feira (2), às 21h35, na Arena Castelão, e será válido pela 31ª rodada da Segundona.

A sequência de jogos sem ser derrotado do Leão do Pici iniciou justamente na virada para o segundo turno da Série B, quando a equipe bateu o Botafogo-SP atuando em casa. Desde então, foram mais quatro vitórias e seis empates na Série B.

A campanha fez o Fortaleza se estabilizar na briga pelas primeiras posições do campeonato, almejando uma vaga no G2 – grupo que classifica diretamente para a Série A. Atualmente, os tricolores ocupam a 3ª posição, com 52 pontos, dois a menos que o líder Vila Nova.

A crescente dos cearenses está diretamente ligada à troca no comando técnico. Interrompendo o trabalho de Thiago Carpini, o Leão do Pici apostou no experiente Paulo Autuori para a sequência da temporada.

A única derrota do comandante de 68 anos à frente do clube ocorreu na Copa do Brasil, quando o Fortaleza perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, em partida de ida das oitavas de final.

Outro ponto forte da campanha do Fortaleza é a força da Arena Castelão. O clube tem a 2ª melhor campanha como mandante de toda a competição, conquistando 32 pontos em 15 jogos em casa. Apesar do aproveitamento, os tricolores vêm de dois empates amargos diante do seu torcedor.

Destaques individuais

Possuindo um dos principais elencos em termos técnicos da divisão, o Fortaleza conta com alguns destaques do campeonato. O principal deles vem sendo o lateral Maílton, que já conta com sete gols marcados e uma assistência distribuída na Série B.

Além dele, os atacantes Vitinho, com seis gols, e Juan Miritello, com cinco, também são referências ofensivas da equipe. Enquanto o goleiro João Ricardo e o zagueiro Lucas Gazal ajudam o Leão do Pici a ter uma das melhores defesas da Segundona.



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