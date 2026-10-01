Bruno Pivetti projeta sequência do Náutico na Série B e ressalta jogo com o Fortaleza: "Condições de competir"

O treinador alvirrubro voltou a elogiar o elenco e externou que o Náutico não teme adversários da parte de cima da tabela

Bruno Pivetti, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O treinador Bruno Pivetti deixou impressões positivas em sua reestreia pelo Náutico, que realizou atuação convincente e venceu o clássico contra o Sport por 3 a 1. Agora, o comandante alvirrubro tem a missão de dar continuidade a um trabalho exitoso na Série B do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (1º), Pivetti projetou a sequência do Timbu na competição nacional, ressaltando que a equipe não teme adversários da parte de cima da tabela. O técnico também voltou a elogiar a qualidade do elenco alvirrubro.

“Eu respeito absolutamente todos os adversários da Série B, mas eu não temo nenhum. Essa questão é muito importante que se diga, porque o grupo me dá esse conforto dada a qualidade que os jogadores vêm demonstrando. Não só em nível técnico, mas também em nível de comprometimento”, iniciou Pivetti.

“Vejo aqui um grupo muito forte, coeso e que tem condições de fazer partidas em alto nível. O resultado final nós não controlamos, mas tenho certeza que temos condições de competir contra qualquer time da Série B”, concluiu Pivetti.

O técnico do Náutico também falou sobre o confronto contra o Fortaleza, que acontece nesta sexta-feira (2), às 21h35, na Arena Castelão. Bruno Pivetti exaltou o Leão do Pici, mas voltou a ressaltar a competitividade do seu time.

“Vai ser um jogo muito difícil. Outro adversário de nível técnico elevado, não à toa ocupa as primeiras posições na tabela de classificação. Vamos ter a humildade para poder neutralizar os pontos fortes do Fortaleza, mas também poder fazer o nosso jogo. Tenho certeza que temos condições de competir, sempre pelo melhor resultado”, afirmou o treinador.



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