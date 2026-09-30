Conselho do Náutico convoca reunião para explicações do poder executivo sobre transações financeiras

O atual presidente Bruno Becker e a ex-vice-presidente Tatiana Roma foram convidados para sessão extraordinária no dia 5 de outubro

Sede do Náutico nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

O Conselho Fiscal do Náutico convocou uma reunião extraordinária no Conselho Deliberativo para questionar e solicitar esclarecimentos do poder executivo sobre supostas irregularidades em transações financeiras realizadas no clube. O atual presidente Bruno Becker e a ex-vice-presidente Tatiana Roma foram convidados para a sessão, que ocorrerá na próxima segunda-feira, 5 de outubro.

A denúncia que estará em pauta foi feita pelo conselheiro Marcell Halasz Gati, que alega que o clube teria feito transferências bancárias para a conta de uma terceira pessoa, sem ligação direta com a instituição.

Ainda segundo a denúncia do conselheiro, o extrato dessa conta também contava com depósitos em casas lotéricas e com débitos destinados a Bruno Becker e Tatiana Roma.

Para justificar o chamado da reunião, o Conselho Fiscal tratou o assunto como relevante, grave e urgente. O órgão reiterou que não formula juízo de responsabilidade de quem quer que seja neste momento.

A sessão servirá para a apresentação da denúncia aos conselheiros e, posteriormente, para as explicações dos envolvidos do poder executivo, que terão que esclarecer, no mínimo, seis indagações.



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