Igor Fernandes sente lesão e deverá desfalcar o Náutico contra o Fortaleza

O defensor alvirrubro sofreu um problema muscular durante o clássico do último sábado (26)

Igor Fernandes, defensor do Náutico, durante clássico contra o Sport (Sandy James / DP Foto)

O Náutico deverá ter um desfalque importante para o seu próximo compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor Igor Fernandes sentiu uma lesão muscular no clássico contra o Sport, do último sábado (26), e tende a ficar de fora do duelo contra o Fortaleza.

Atuando como zagueiro, Igor Fernandes sofreu um problema no músculo adutor e terminou o Clássico dos Clássicos no sacrifício, já que o Timbu havia esgotado o número de substituições.

Caso seja confirmada a baixa, o treinador Bruno Pivetti deverá realizar a manutenção de Ryan na lateral-esquerda, enquanto Gustavo Henrique é o favorito para assumir a posição no miolo de zaga.

Igor Fernandes vem sendo titular absoluto durante toda a temporada do Náutico. Possuindo a versatilidade de atuar como zagueiro e lateral-esquerdo, o jogador já conta com 38 jogos no ano, sendo 29 partidas na Série B. O defensor também acumula um gol e duas assistências.

Fortaleza x Náutico

Depois de vencer o Clássico dos Clássicos, o Timbu chega com fôlego renovado para encarar o Fortaleza, atual 3º colocado. Os alvirrubros visitam o Leão do Pici nesta sexta-feira (2), às 21h35, na Arena Castelão.

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