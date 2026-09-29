Tabu e sequência na Série B: Arnaldo mira "jogo grande" do Náutico contra o Fortaleza

Lateral destaca chegada de Bruno Pivetti e afirma que precisa pensar jogo a jogo na reta final da competição; Timbu encara tabu de 60 anos contra o Tricolor

Arnaldo, lateral-direito do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

A vitória por 3 a 1 sobre o Sport, nos Aflitos, mudou o ambiente no Náutico, mas não o discurso para a sequência da Série B. Depois da estreia de Bruno Pivetti com triunfo no comando alvirrubro, o Timbu terá pela frente o Fortaleza, fora de casa, na próxima sexta-feira (2), às 21h35, pela 31ª rodada.

Para o lateral-direito Arnaldo, o momento exige que o Timbu aproveite a confiança adquirida no clássico sem perder o foco no próximo compromisso.

“O Náutico sempre merece coisas grandes, né. Desde quando eu falei anteriormente que aqui eu cheguei, o Náutico merece coisa grande. Mas eu penso jogo a jogo, a gente tem que pensar jogo a jogo. Agora é pensar somente no Fortaleza”, afirmou o jogador.

TABU EM JOGO

O confronto no Castelão também coloca o Náutico diante de um longo tabu. A última vitória alvirrubra sobre o Fortaleza como visitante aconteceu em 1965, pela Taça Brasil, quando o Timbu venceu por 3 a 2.

Desde então, as equipes se enfrentaram 12 vezes na capital cearense, com oito vitórias do Fortaleza e quatro empates.

O cenário atual também é diferente entre os dois times. O Náutico ocupa a 14ª posição, com 41 pontos, oito atrás do G-6 e 11 acima da zona de rebaixamento.

O Fortaleza, por outro lado, aparece na terceira colocação, com 52 pontos, e segue na briga pelas primeiras posições da competição. Arnaldo reconhece a dificuldade do confronto, especialmente pelo fato de o Fortaleza atuar diante de sua torcida.

“É um jogo difícil, a gente sabe da força que é o Fortaleza, jogar em casa, né. A gente viu o jogo deles agora e ficou um empate, então eles, eu acho que vai encher o Castelão. Mas a gente está pronto, a gente vai se preparar na semana para fazer um grande jogo”, projetou.

CHANCE DE TITULARIDADE

A vitória sobre o Sport foi justamente o primeiro jogo de Arnaldo sob o comando de Bruno Pivetti. O lateral começou entre os titulares e ajudou o Náutico a construir o resultado diante do rival.

Para o jogador, porém, a mudança no comando não foi o único fator que tornou a partida diferente. O peso do clássico também teve influência no comportamento da equipe.

“Cada jogo tem a sua história, né. O Cuiabá teve uma, o Sport teve outra. Eu acho que o contexto geral do jogo já teria que ser diferente, por ser clássico, por ser contra o Sport, por ser em casa, ao lado da nossa torcida”, explicou.

A missão agora é transformar o resultado no clássico em combustível para a reta final da Série B. Sem projetar além do próximo compromisso, Arnaldo reforça que o Náutico precisa somar o máximo de pontos possível, começando pelo confronto diante do Fortaleza.

“A Série B é sempre um jogo grande, é sempre um jogo difícil, mas igual eu falei, agora a gente tem que pensar jogo a jogo. A gente só tem que pensar no Fortaleza agora, que é um adversário muito difícil, um adversário duro, um dos grandes adversários da competição”, finalizou.