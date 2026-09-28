Jean Carlos desencanta e comanda "virada de chave" do Náutico em clássico
O meia alvirrubro realizou atuação de alto nível e esteve envolvido nos três gols do Náutico no último sábado (26)
Publicado: 28/09/2026 às 18:30
Jean Carlos, meia do Náutico (Rafael Vieira / CNC)
Retornando aos Aflitos como a principal contratação do Náutico na janela de transferências do meio do ano, o meia Jean Carlos conviveu com oscilações na campanha turbulenta do clube na Série B. No clássico contra o Sport, onde o Timbu conseguiu uma “virada de chave”, o meia desencantou e comandou o time na vitória por 3 a 1 do último sábado (26).
No primeiro jogo sob o comando do técnico Bruno Pivetti, Jean Carlos conseguiu ser mais decisivo no ataque e esteve envolvido nos três gols alvirrubros. O camisa 10 acertou cruzamento preciso para o gol de Vinícius, que abriu o placar.
Jean também foi o autor do segundo gol do Náutico no clássico, acertando boa finalização de fora da área. Para fechar a atuação de alto nível, o meia cobrou o escanteio que resultou no gol de Gustavo Henrique após um bate-rebate na área.
A última vez que Jean Carlos havia participado diretamente de dois gols, já que o terceiro não foi contabilizado como assistência, foi na vitória contra o Londrina, ainda pela 19ª rodada da Segundona.
Em 13 jogos desde que chegou ao Náutico, o meia armador já acumula três gols e quatro assistências. Jean, inclusive, já é o principal garçom do Timbu na Série B, se isolando na liderança do quesito.
Sob a gestão da nova comissão técnica, Jean Carlos busca aumentar o seu poder de decisão como uma referência técnica do Timbu. Ainda com oito jogos para fazer na competição nacional, a equipe é a 14ª colocada, com 41 pontos.
Histórico de Jean Carlos no Náutico
Com as sete participações para gol na atual passagem, Jean Carlos conta com 39 gols e 29 assistências na história do Náutico. O jogador de 34 anos realizou as suas temporadas mais artilheiras da carreira no clube alvirrubro, em 2020 e 2021.
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