Náutico anuncia a saída do técnico sub-20 Daniel Neri
O treinador português rescindiu contrato com o Timbu e deverá assumir a base do Sport
Publicado: 28/09/2026 às 17:07
Daniel Neri, ex-treinador do sub-20 do Náutico (Divulgação / Náutico)
O Náutico oficializou nesta segunda-feira (28) o desligamento do técnico Daniel Neri da categoria sub-20 do clube. O treinador português rescindiu o contrato com o Timbu e arcará com os custos da interrupção do vínculo, segundo o próprio clube.
Daniel Neri já teve a sua rescisão publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A expectativa é de que o profissional passe a comandar a base do Sport na sequência da carreira.
O técnico de 47 anos foi contratado pela base alvirrubra ainda no mês de maio, substituindo o profissional Edson Miolo. À frente da equipe, Neri se destacou na campanha da Copa do Nordeste Sub-20, quando os alvirrubros caíram na semifinal para o Bahia, nos pênaltis.
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