Com 11 pontos de vantagem para o Z-4, Timbu respira aliviado na Série B

Chances do Náutico na Série B: G-6 improvável e sequência dura marcam reta final. (Foto: Rafael Vieira/CNC)

Apesar da vitória no clássico diante do Sport, o Náutico segue com poucas chances de conseguir uma vaga para o play-off de acesso na Série B.

Com os resultados da rodada, a equipe alvirrubra está a oito pontos do Atlético-GO — time que ocupa a 6ª posição (última vaga do G-6) na Segundona.

De acordo com o site Chance de Gol, o Timbu tem apenas 0,7% de probabilidade de terminar no G-6 ao fim das 38 rodadas do campeonato.

A distância de pontos e o duro calendário até o fim da competição são os principais motivos para a baixa chance de acesso em 2026.

No caminho da equipe, agora comandada pelo técnico Bruno Pivetti, estão adversários do topo da tabela, como Vila Nova (1º colocado), Fortaleza (2º), Novorizontino (3º), Juventude (4º) e CRB (7°).

Por outro lado, os três pontos deram uma folga ao Náutico, que agora está a 11 pontos do Z-4. Assim, o Timbu está quase garantido na Série B do ano que vem — com apenas 1,2% de risco de rebaixamento para a Terceira Divisão.









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