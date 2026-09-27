Paulo Sérgio desabafa após vitória do Náutico em clássico e manda recado: "Vida que segue feliz"

O centroavante voltou a ser relacionado no jogo contra o Sport após quase quatro meses sem atuar

Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

A vitória do Náutico por 3 a 1 no clássico contra o Sport, disputado no último sábado (26), também contou com uma notícia importante para os alvirrubros. O atacante Paulo Sérgio voltou a ser relacionado no duelo e retornou aos gramados após quase quatro meses de ausência.

Após o triunfo do Timbu, o centroavante aproveitou para desabafar e revelar bastidores do seu período longe dos gramados. O camisa 9 também ressaltou o clima positivo atual no Náutico, alfinetando a antiga comissão técnica dos treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos.

“Em determinado momento, o torcedor que está fora não entende, ele acha que o cara está se machucando porque quer. E nunca foi isso. Tiveram duas situações comigo que eu não estava preparado para voltar, só que me forçaram para voltar. Isso não é culpa do departamento médico daqui, que eles recebiam ordens. Chega um momento que falei: ‘Será que estão querendo me sacanear?’. É o que pensei”, externou o atacante em entrevista ao Premiere.

“O importante é eu estar de volta. Uma vitória desse tamanho contra as ‘cachorras de peruca’ é de um tamanho de outro mundo. A chave já virou, o professor (Bruno Pivetti) chegou e o astral mudou. Então: vida que segue feliz”, concluiu.

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