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Clássico dos Clássicos é marcado por provocação e festa da torcida do Náutico

O Timbu bateu o Sport por 3 a 1 neste sábado (26) e celebrou o resultado do clássico

Caio Antunes

Publicado: 26/09/2026 às 20:04

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Torcida do Náutico nos Aflitos/Sandy James / DP Foto

Torcida do Náutico nos Aflitos (Sandy James / DP Foto)

O Náutico deu a volta por cima após um momento de instabilidade na temporada e venceu o Clássico dos Clássicos contra o Sport por 3 a 1 neste sábado (26). Após a partida, o Timbu celebrou a vitória sobre o rival leonino.

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Ainda dentro de campo, a torcida alvirrubra festejou a atuação no estádio Esportes da Sorte Aflitos, entoando cânticos em apoio ao time e de provocação ao Leão da Ilha.

Através das redes sociais, o perfil oficial do Náutico também aproveitou para provocar o rival local, com um post em tom de sátira.

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Clássico dos Clássicos , Náutico , repercussão , Sport
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