Bruno Pivetti celebra vitória do Náutico e explica escolhas táticas contra o Sport

Bruno Pivetti, técnico do Náutico (Sandy James / DP Foto)

O Náutico virou a chave em relação aos últimos jogos, teve grande desempenho e venceu o Sport por 3 a 1 neste sábado (26). O Timbu foi dominante em momentos da partida para bater o rival estadual, em partida válida pela 30ª rodada da Série B.

Após o jogo, o técnico Bruno Pivetti analisou a atuação de sua equipe. O novo comandante alvirrubro celebrou o resultado conquistado e explicou as escolhas táticas da partida, com destaque para a bola parada e a capacidade defensiva do Náutico.

“Eu tive um treino somente, então eu teria que otimizar o tempo da melhor forma. Conversei muito com a comissão técnica e nós fomos muito bem nas bolas paradas. Nós treinamos muito essa jogada. Coloquei para eles antes essa vulnerabilidade do adversário (bola parada), conseguimos criar uma estratégia e isso resultou em dois dos nossos gols”, explicou Bruno Pivetti.

“Como eu sabia que não teria tempo, eu busquei, na questão tática, organizar melhor a equipe em termos de compactação. Na totalidade do jogo a equipe demonstrou um bom nível de compactação, seja em bloco alto, médio ou baixo. Eles (jogadores) conseguiram reproduzir hoje em sua totalidade aquilo que a gente desenhou em termos de plano de jogo. É claro que a gente tem muito a evoluir e melhorar, mas hoje temos que comemorar muito ao lado do nosso torcedor”, concluiu.

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