Náutico domina o Sport nos Aflitos e vence clássico pela Série B
O Timbu bateu o rival rubro-negro por 3 a 1 neste sábado (26)
Publicado: 26/09/2026 às 18:41
Partida entre Náutico x Sport nos Aflitos (Rafael Vieira/CNC)
Após passar por um momento de turbulência, o Náutico deu a resposta, dominou o Sport no estádio Esportes da Sorte Aflitos e venceu o clássico por 3 a 1 neste sábado (26). Os gols alvirrubros foram marcados por Vinícius, Jean Carlos e Gustavo Henrique, enquanto Neto Pessoa descontou em partida válida pela 30ª rodada da Série B.
O resultado expressivo contra o rival leonino colocou o Timbu momentaneamente na 13ª posição da tabela, chegando aos 41 pontos. O time alvirrubro volta a campo na próxima sexta-feira (2), quando visita o Fortaleza.
O Sport, por sua vez, teve frustrado o objetivo de se aproximar do G6 com o revés no Clássico dos Clássicos. O clube rubro-negro é atualmente o 9º colocado, com 44 pontos, e tem próximo compromisso contra o Athletic-MG, na quinta-feira (1º), fora de casa.
O jogo
Mesmo atuando como visitante, o Sport iniciou a partida com uma maior posse de bola, tomando a iniciativa das ações ofensivas nos primeiros minutos. Aos poucos, o Náutico passou a se impor na partida e assustou pela primeira vez aos 15 minutos, quando Raí cortou cruzamento perigoso na pequena área.
O Sport respondeu e chegou aos 16 minutos, em finalização sem perigo de Marlon para a defesa de Muriel. Apesar da chegada rubro-negra, o Timbu seguiu aumentando o seu volume ofensivo, assustando em bola alçadas na área.
Na marca dos 27 minutos, foi a fez do Leão da Ilha finalizar no jogo aéreo, com cabeçada de Marcelo Ajul por cima do travessão. Aos 32, Marcelo Benevenuto também testou de cabeça para fora do gol após falta cobrada por Diego Hernández.
O Sport passou a ser mais protagonista na reta final da primeira etapa. Aos 40 minutos, Barletta recebeu passe com liberdade na intermediária e finalizou para a defesa de Muriel. Cinco minutos depois, Perotti ganhou bola dividida e finalizou próximo à trave direita alvirrubra.
Já nos acréscimos, o Náutico se aproximou de abrir o placar em um erro individual da defesa rubro-negra. O lateral Raí errou o gesto técnico e Júnior Todinho saiu na cara do goleiro Thiago Couto, desperdiçando grande chance de gol.
Com 47 minutos, o Timbu abriu o marcador no clássico. Jean Carlos levantou bola para a área com categoria, após rebote de escanteio, e Vinícius cabeceou tirando do arqueiro rubro-negro.
Segundo tempo
Promovendo alterações para deixar o time mais ofensivo, o Sport sofreu um duro golpe no começo da segunda etapa. Com apenas dois minutos, o Náutico atacou com velocidade e chegou ao segundo gol. Jean Carlos recebeu passe de Derek livre de marcação e finalizou de fora da área, vencendo o goleiro leonino após desvio em Claudinho na trajetória da bola.
O Timbu sentiu o bom momento após o segundo gol marcado e continuou sendo agressivo no ataque. Com 10 minutos, Jean Carlos finalizou cruzado e levou perigo em contra-ataque nas costas da defesa rubro-negra.
O Náutico seguiu anulando as principais tentativas ofensivas do Sport, chegando ao terceiro gol de maneira impositiva nos Aflitos. Após escanteio na área, o zagueiro Gustavo Henrique aproveitou sobra de bola e finalizou com estilo para o fundo das redes, na marca 27 minutos.
A reta final de partida foi marcada por uma tentativa com pouca eficiência do Sport de buscar diminuir o placar. Já no apagar das luzes, aos 46 minutos, Neto Pessoa recebeu passe dentro da área e empurrou para o gol para descontar o marcador.
Ficha do jogo
Náutico: 3
Muriel, Arnaldo (Reginaldo), Betão, Igor Fernandes e Ryan (Gustavo Henrique); Samuel, Wenderson e Jean Carlos (Kauã Maranhão); Vinícius, Júnior Todinho (Paulo Sérgio) e Derek (Borasi). Técnico: Bruno Pivetti.
Sport: 1
Thiago Couto; Augusto Pucci (Claudinho), Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Raí Lopes; Willian Oliveira, Fernando Sobral (Juan Alano) e Diego Hernández (Patrick de Paula); Barletta, Marlon Douglas (Kervin Andrade) e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Mariano Soso.
Gols: Vinícius (47’ / 1T), Jean Carlos (02’ / 2T), Gustavo Henrique (27’ / 2T), Neto Pessoa (46’ / 2T)
Cartões amarelos: Wenderson (Náutico); Raí Lopes (Sport)
Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Recife-PE)
Competição: Campeonato Brasileiro da Série B
Árbitra: Daiane Muniz (SP)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Público: 10.056
Renda: R$ 569.746,50
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.