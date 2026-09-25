Náutico tem pedido de suspensão da alienação da garagem de remo indeferido

A decisão ocorreu no Superior Tribunal de Justiça e alegou que o Náutico não impugnou o negócio jurídico no prazo legal

Sede do Náutico, no estádio dos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico teve indeferido um pedido feito ao Superior Tribunal de Justiça para a suspensão, em caráter de urgência, da alienação da garagem de remo que pertencia ao clube.

A decisão foi proferida pelo ministro Moura Ribeiro, que alegou que o Timbu não impugnou o negócio jurídico no prazo legal. O relator também destacou que o clube teve conhecimento da alienação em curso desde 2025, não agindo antes da consumação.

As partes envolvidas no caso ainda terão 10 dias úteis para prestar informações. Após isso, os autos serão remetidos para parecer do Ministério Público Federal.

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