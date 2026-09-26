Náutico x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 30ª rodada da Série B

Partida entre Sport x Náutico no 1º turno da Série B (Sandy James/DP Foto)

Quase quatro meses depois do encontro no primeiro turno, Náutico e Sport voltam a protagonizar um Clássico dos Clássicos na Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre neste sábado (26), às 16h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos, e será válido pela 30ª rodada.

O Timbu entra em campo na 14ª posição na tabela de classificação, com 38 pontos conquistados. O clube alvirrubro passa por momento de instabilidade na competição, o que culminou na saída dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Para o jogo deste sábado, o treinador Bruno Pivetti estará estreando na área técnica.

O Sport, por sua vez, busca se aproximar do G6 no clássico. A equipe rubro-negra é a atual 9ª colocada, com 44 pontos, três atrás do grupo classificatório aos playoffs. Mais do que a rivalidade, o duelo representa uma oportunidade importante para o Leão na Série B, que tenta retornar à zona dos seis primeiros colocados.

Nesta temporada, Náutico e Sport já se enfrentaram em quatro oportunidades. No Campeonato Pernambucano, o Timbu aplicou uma goleada por 4 a 0 na primeira fase. Nas finais, a partida de ida terminou empatada e o Leão da Ilha se sagrou campeão no jogo de volta, vencendo por 3 a 0.

Já pela Série B, o Clássico dos Clássicos terminou com vitória leonina por 2 a 0 na Ilha do Retiro, em partida disputada no dia 30 de maio, pela 11ª rodada.

Náutico

Iniciando um novo trabalho no clube, em sua terceira passagem, Bruno Pivetti teve apenas uma sessão de treinamento antes do clássico. O novo comandante deverá manter a estrutura de time da última comissão técnica, utilizando jogadores de sua maior confiança neste primeiro momento.

Em relação aos desfalques, o Timbu não terá o zagueiro Wanderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, o lateral Matheus Ribeiro e o também zagueiro Léo Índio são baixas por lesão.

Em compensação, o Timbu poderá ganhar os retornos do atacante Paulo Sérgio e do volante Luiz Felipe. A dupla já foi liberada pelo departamento médico e nutre a expectativa de voltar a ser relacionada.

Sport

O Sport chega para o Clássico dos Clássicos com uma semana importante de preparação sob o comando de Mariano Soso. Pela primeira vez, o treinador argentino teve uma semana cheia para trabalhar com o elenco no CT José de Andrade Médicis e preparar a equipe para um compromisso decisivo na caminhada pela Série B.

Os trabalhos foram finalizados na tarde de sexta (25) e os atletas entraram em regime de concentração. Sem lesões ou suspensões, Soso tem à disposição o mesmo grupo que encarou o Juventude na Ilha do Retiro, e a tendência é pela manutenção da base utilizada na vitória por 2 a 1.



A principal dúvida para o clássico, portanto, está menos nos nomes que estarão em campo e mais na forma como Mariano Soso vai montar a estratégia. O treinador terá de definir se o Sport adotará uma postura mais agressiva desde o início ou se buscará um comportamento mais cauteloso.

Ficha do jogo

Náutico: Muriel, Arnaldo, Betão, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Borasi e Kauã Maranhão. Técnico: Bruno Pivetti.

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Raí Lopes; Willian Oliveira, Fernando Sobral e Diego Hernández; Barletta, Kervin Andrade (Marlon Douglas) e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Recife-PE)

Horário: 16h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitra: Daiane Muniz (SP)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

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