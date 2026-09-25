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Náutico divulga parcial com mais de 7 mil ingressos vendidos para o clássico contra o Sport

Com vendas iniciadas há 24 horas, 7.013 torcedores já estão confirmados no Clássico dos Clássicos deste sábado (26)

Caio Antunes

Publicado: 25/09/2026 às 16:42

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Torcida do Náutico no estádio dos Aflitos/Rafael Vieira / CNC

Torcida do Náutico no estádio dos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

24 horas após o início da venda de ingressos, o Náutico divulgou uma parcial nesta sexta-feira (25) com mais de 7 mil ingressos vendidos para o clássico contra o Sport. Ao todo, 7.013 torcedores dos dois clubes já estão confirmados no Clássico dos Clássicos deste sábado (26), às 16h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

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As entradas seguem sendo comercializadas através do site da FutebolCard (clique aqui), enquanto os sócios alvirrubros poderão realizar o check-in através da plataforma dos associados (clique aqui).

Vale lembrar que o Sport adquiriu 50% da carga de ingressos destinados à torcida visitante, ficando sob sua responsabilidade a comercialização.

O duelo estadual será válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mandante, o Náutico chega como 14º colocado na tabela de classificação, com 38 pontos. O Sport, por sua vez, está em 9º lugar, com 44.

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