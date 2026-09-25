Náutico divulga parcial com mais de 7 mil ingressos vendidos para o clássico contra o Sport

Com vendas iniciadas há 24 horas, 7.013 torcedores já estão confirmados no Clássico dos Clássicos deste sábado (26)

Torcida do Náutico no estádio dos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

24 horas após o início da venda de ingressos, o Náutico divulgou uma parcial nesta sexta-feira (25) com mais de 7 mil ingressos vendidos para o clássico contra o Sport. Ao todo, 7.013 torcedores dos dois clubes já estão confirmados no Clássico dos Clássicos deste sábado (26), às 16h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

As entradas seguem sendo comercializadas através do site da FutebolCard (clique aqui), enquanto os sócios alvirrubros poderão realizar o check-in através da plataforma dos associados (clique aqui).

Vale lembrar que o Sport adquiriu 50% da carga de ingressos destinados à torcida visitante, ficando sob sua responsabilidade a comercialização.

O duelo estadual será válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mandante, o Náutico chega como 14º colocado na tabela de classificação, com 38 pontos. O Sport, por sua vez, está em 9º lugar, com 44.

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