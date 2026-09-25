Apresentado, Bruno Pivetti fala sobre identificação com o Náutico e elogia elenco: "Grande trabalho pela frente"

Chegando para a sua terceira passagem no Náutico, o treinador externou que não olha para a parte de baixo da tabela da Série B

Bruno Pivetti, novo treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Na véspera do clássico contra o Sport, o Náutico apresentou oficialmente o técnico Bruno Pivetti na tarde desta sexta-feira (25). Em sua apresentação no CT Wilson Campos, o novo comandante revelou os motivos de sua chegada para uma terceira passagem nos Aflitos, destacando a identificação com o clube.

Pivetti também fez questão de elogiar o atual elenco alvirrubro e projetou uma Série B do Campeonato Brasileiro competitiva, sem olhar para a parte de baixo da tabela de classificação.

“Na minha opinião, o que o clube necessita hoje é de união. Temos hoje todas as condições para executar um excelente trabalho. Um contexto mais favorável em relação a minhas duas passagens anteriores, já que o clube evoluiu muito. Hoje criei uma identificação muito forte com o Náutico. Para mim foi muito fácil aceitar esse desafio, porque tenho uma identificação muito grande com funcionários, jogadores e corpo diretivo”, externou Bruno Pivetti.

“Acredito que temos um elenco muito qualificado. Temos um grande trabalho pela frente, mas, desde já, eu sou um treinador que não olha para baixo na tabela. Eu vou sempre mirar o melhor para o Náutico. Sem fazer promessas de resultados, mas temos um grande trabalho pela frente para somar a maior quantidade de pontos possíveis, para a gente brigar de uma maneira proporcional à qualidade do elenco que temos à disposição”, concluiu.

O novo treinador do Timbu já teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estará na beira do campo no Clássico dos Clássicos deste sábado (26), no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Sobre o duelo contra o rival leonino, Pivetti destacou a força da casa alvirrubra para buscar o resultado positivo e pregou uma virada de chave para o grupo de jogadores.

“A gente sabe que se trata de uma grande partida, isso mexe com o emocional de todo torcedor. Faço uma convocação ao nosso torcedor, para que a gente possa fazer dos Aflitos a nossa casa e um ambiente hostil para o nosso adversário. Tenho certeza que vai ser uma grande partida, como são sempre os clássicos aqui em Pernambuco”, projetou o técnico.

“Vejo no semblante dos jogadores, apesar do contato breve com eles, todos estão motivados para fazer uma grande partida e aliviar essa tensão. Com isso, ter essa virada de chave justamente para proporcionar um sentimento de união forte. Tenho certeza de que vamos estar bem preparados para competir da melhor forma e representar o nosso torcedor da melhor maneira dentro de campo”, completou.



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