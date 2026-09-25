Náutico encaminha o retorno de Bruno Pivetti para a sequência da temporada

O técnico de 42 anos estava no sub-20 do Flamengo e poderá chegar para a sua terceira passagem no Náutico

Bruno Pivetti em seu segunda passagem no Náutico (Gabriel França / CNC)

Após a demissão dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, o Náutico já tem um nome favorito para ser o novo treinador do clube. O Timbu tem negociações avançadas pelo retorno de Bruno Pivetti, que chegaria para a sua terceira passagem nos Aflitos. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

O comandante de 42 anos teve o seu último trabalho no sub-20 do Flamengo, onde esteve nas duas últimas temporadas e conquistou o Intercontinental da categoria. Antes, Pivetti contou com passagens por Operário-PR, onde foi campeão paranaense de 2025, e CRB.

O treinador teve o seu último trabalho no Náutico em 2024, já na gestão do presidente Bruno Becker. Na ocasião, Bruno Pivetti chegou ao clube para substituir Mazola Júnior durante a Série C do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu levar a equipe ao quadrangular de acesso. Ao todo, foram 12 jogos realizados, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas.

O profissional também conta com uma breve passagem pelo Timbu em 2023, também no contexto de Terceira Divisão. O trabalho foi encerrado com apenas dois jogos. que renderam dois empates aos alvirrubros.

Bruno Pivetti também acumula no currículo trabalhos por Água Santa, Guarani, Chapecoense, Tombense, Goiás, Vila Nova-MG, CSA e Vitória.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (24), o presidente Bruno Becker revelou que o Náutico busca um treinador para já estar na beira do campo no clássico contra o Sport, marcado para este sábado (26), no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

A expectativa é de que, caso as negociações se concretizem, Bruno Pivetti possa ser anunciado até as primeiras horas desta sexta-feira (25) como novo treinador do Náutico para a sequência da temporada.



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