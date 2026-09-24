Acompanhe: Podcast Futebol Diario comenta a queda da família dos Anjos do comando do Náutico às vésperas do clássico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, treinadores do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Nesta quinta-feira (24), nossa bancada comenta a queda de Hélio e Guilherme dos Anjos do comando do Náutico, as vésperas do Clássico dos Clássicos.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.