Após clássico contra o Sport, Náutico tem sequência contra os atuais três primeiros colocados da Série B
Na 14ª posição, o Timbu busca pontuar em confrontos de alto grau de dificuldade para exorcizar o fantasma do rebaixamento
Publicado: 23/09/2026 às 15:02
Elenco do Náutico na Série B (Rafael Vieira / CNC)
Vindo de uma dura derrota como visitante para o Cuiabá, por 3 a 0, o Náutico agora foca as suas atenções no Clássico dos Clássicos contra o Sport. Após encarar o rival local neste sábado (26), no estádio Esportes da Sorte Aflitos, o Timbu terá uma sequência de jogos contra os atuais três primeiros colocados da Série B.
Depois de receber o Leão da Ilha, o clube alvirrubro visitará o Fortaleza, atual 2º colocado da competição. A sequência segue com duelos contra o Novorizontino, 3º colocado, e Vila Nova, atual líder da divisão, ambos em casa.
No primeiro turno, o Náutico conquistou apenas um ponto na mesma sequência contra os quatro adversários. O clube alvirrubro foi derrotado por Sport, Fortaleza e Vila Nova, enquanto empatou com o Novorizontino na ocasião.
Atualmente na 14ª posição da tabela, com 38 pontos, o Náutico conta com uma margem confortável em relação à zona de rebaixamento, possuindo oito pontos de vantagem sobre o 17º colocado Avaí.
A situação menos emergencial na classificação servirá para os alvirrubros buscarem pontuar nos confrontos de alto grau de dificuldade da competição. A equipe busca mais sete pontos nas nove últimas rodadas para exorcizar qualquer fantasma de rebaixamento.
Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe que possuir 45 pontos ao final do campeonato tem 80% de chances de escapar do descenso. 44 pontos também deverá garantir a permanência, com 64,5% de chances.
Últimos jogos do Náutico na Série B de 2026:
Sport (casa)
Fortaleza (fora)
Novorizontino (casa)
Vila Nova (casa)
Goiás (fora)
Juventude (fora)
Avaí (casa)
CRB (casa)
Londrina (fora)
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