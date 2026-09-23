Após clássico contra o Sport, Náutico tem sequência contra os atuais três primeiros colocados da Série B

Na 14ª posição, o Timbu busca pontuar em confrontos de alto grau de dificuldade para exorcizar o fantasma do rebaixamento

Elenco do Náutico na Série B (Rafael Vieira / CNC)

Vindo de uma dura derrota como visitante para o Cuiabá, por 3 a 0, o Náutico agora foca as suas atenções no Clássico dos Clássicos contra o Sport. Após encarar o rival local neste sábado (26), no estádio Esportes da Sorte Aflitos, o Timbu terá uma sequência de jogos contra os atuais três primeiros colocados da Série B.

Depois de receber o Leão da Ilha, o clube alvirrubro visitará o Fortaleza, atual 2º colocado da competição. A sequência segue com duelos contra o Novorizontino, 3º colocado, e Vila Nova, atual líder da divisão, ambos em casa.

No primeiro turno, o Náutico conquistou apenas um ponto na mesma sequência contra os quatro adversários. O clube alvirrubro foi derrotado por Sport, Fortaleza e Vila Nova, enquanto empatou com o Novorizontino na ocasião.

Atualmente na 14ª posição da tabela, com 38 pontos, o Náutico conta com uma margem confortável em relação à zona de rebaixamento, possuindo oito pontos de vantagem sobre o 17º colocado Avaí.

A situação menos emergencial na classificação servirá para os alvirrubros buscarem pontuar nos confrontos de alto grau de dificuldade da competição. A equipe busca mais sete pontos nas nove últimas rodadas para exorcizar qualquer fantasma de rebaixamento.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe que possuir 45 pontos ao final do campeonato tem 80% de chances de escapar do descenso. 44 pontos também deverá garantir a permanência, com 64,5% de chances.

Últimos jogos do Náutico na Série B de 2026:

Sport (casa)

Fortaleza (fora)

Novorizontino (casa)

Vila Nova (casa)

Goiás (fora)

Juventude (fora)

Avaí (casa)

CRB (casa)

Londrina (fora)



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