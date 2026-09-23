Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Camila Simone, nutricionista do Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV

Camila Simone, nutricionista do Náutico (Arquivo Pessoal)

A nutricionista do Náutico, Camila Simone, é a convidada do Podcast Futebol Diario desta quarta-feira (23).

Em pauta, o controle alimentar necessário para um atleta, planejamento de comida e atendimentos visados para o alto rendimento.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.