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Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Camila Simone, nutricionista do Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV

Diario de Pernambuco

Publicado: 23/09/2026 às 07:43

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Camila Simone, nutricionista do Náutico/Arquivo Pessoal

Camila Simone, nutricionista do Náutico (Arquivo Pessoal)

A nutricionista do Náutico, Camila Simone, é a convidada do Podcast Futebol Diario desta quarta-feira (23).

Em pauta, o controle alimentar necessário para um atleta, planejamento de comida e atendimentos visados para o alto rendimento.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.

 

Futebol Diario , Náutico , podcast
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