Comissão técnica do Náutico vive momento de pressão às vésperas de clássico pela Série B

Com atuações e resultados abaixo do esperado, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos têm futuro incerto no Náutico

Guilherme dos Anjos e Hélio dos Anjos, treinadores do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Vindo de uma atuação pouco competitiva, que culminou em uma derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, o Náutico vive momento de forte pressão sobre a comissão técnica. Os últimos resultados, alinhados com o desempenho do time, colocam incertezas sobre o futuro de Hélio e Guilherme dos Anjos no comando do clube.

Às vésperas do clássico contra o Sport, que acontece no próximo sábado (26) e será válido pela 30ª rodada da Série B, os treinadores alvirrubros sofrem questionamentos quanto à continuidade do trabalho.

A expectativa é de que reuniões ocorram a partir desta terça-feira (22) entre a diretoria do Timbu e os treinadores, para se chegar a um alinhamento sobre os rumos do futebol. A delegação alvirrubra retornou de Cuiabá e iniciará a preparação durante a semana para o Clássico dos Clássicos.

Vale lembrar que o atual contrato de Hélio e Guilherme dos Anjos com o Náutico é válido até a temporada de 2027. Recentemente, os próprios treinadores chegaram a externar a possibilidade de encerramento de vínculo antes do prazo.

“Nós vamos chegar ao final da temporada, independente do resultado, analisar, sentar, conversar e discutir. Se for do interesse nosso permanecer, assim será a continuidade do contrato já estabelecido. Se não for do interesse do clube, precisa acertar toda essa situação de multa e por aí vai. Mas acho que não é difícil de se acertar nada”, disse Guilherme dos Anjos na ocasião.

Situação na Série B

Apesar da sequência de três jogos sem vitória, o Náutico ainda possui uma margem de segurança em relação à zona de rebaixamento da Série B. O clube alvirrubro se manteve na 14ª posição ao fim da rodada, com 38 pontos, possuindo uma margem de 8 pontos em relação ao Avaí, 17º colocado com 30.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Timbu tem atualmente apenas 1,8% de chances de ser rebaixado para a Série C ao final da competição.



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