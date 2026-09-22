Náutico perde Wanderson por suspensão e tem longa lista de pendurados contra o Sport

O zagueiro alvirrubro levou o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá e não atuará no Clássico dos Clássicos

Wanderson, zagueiro do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico ganhou mais um desfalque em seu elenco para o Clássico dos Clássicos contra o Sport. O zagueiro Wanderson levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Cuiabá e cumprirá suspensão automática no duelo do próximo sábado (26), no estádio Esportes da Sorte Aflitos, válido pela 30ª rodada da Série B.

O defensor de 31 anos vinha em uma sequência de dois jogos como titular no miolo de zaga alvirrubro. Para o seu lugar, a disputa deverá ficar entre Gustavo Henrique e Igor Fernandes, que seria deslocado da lateral-esquerda.

O Timbu também lidará com uma longa lista de pendurados no clássico pernambucano. Ao todo, nove jogadores e os dois técnicos da equipe acumulam dois cartões amarelos.

Além de Hélio e Guilherme dos Anjos, estão pendurados o goleiro Muriel, os zagueiros Betão e Gustavo Henrique, o lateral Reginaldo, o meia Jean Carlos e os atacantes Borasi, Victor Andrade, Derek e Kauã Maranhão.

Em compensação, o Náutico terá o retorno do volante Samuel para encarar o Leão da Ilha. O prata da casa alvirrubro esteve suspenso na última rodada e volta ao time titular como primeiro homem de meio-campo.

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